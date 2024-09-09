سياسة
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14 قتيلاً و43 جريحاً بغارات إسرائيلية على ريف حماة السورية
أفادت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري بأن سلسلة من الغارات الإسرائيلية ضربت مناطق متعددة وسط سوريا في وقت متأخر من الأحد، ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً، فيما أُصيب 43، لافتة إلى وجود 6 حالات خطيرة بين الجرحى.
14 قتيلاً و43 جريحاً بغارات إسرائيلية على ريف حماة السورية
آثار القصف الإسرائيلي على منطقة مصياف في ريف حماة السورية / صورة: وسائل إعلام محلية
9 سبتمبر 2024

وذكرت وكالة أنباء "سانا" التابعة للنظام السوري، أن الدفاعات الجوية للنظام "تصدّت لهجوم استهدف عدة نقاط في المنطقة الوسطى"، ما أدى إلى إتلاف طريق سريع في محافظة حماة وإشعال حرائق تعمل فرق الإطفاء على السيطرة عليها، في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة سانا عن فيصل حيدر، مدير أحد المستشفيات الحكومية في مصياف، قوله إن "عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على مواقع عدة قرب مصياف يصل إلى 14شهيداً و43 جريحاً بعضهم في حالة خطرة". ولم يصدر تعليق فوري من جيش الاحتلال.

وقال مصدران في المنطقة، إن "مركزاً عسكرياً رئيسياً للأبحاث الخاصة بإنتاج أسلحة كيماوية، يقع بالقرب من مصياف، تعرض للقصف عدة مرات"، حسب وكالة رويترز. ويُعتقد أن المركز يضم فريقاً من الخبراء العسكريين الإيرانيين، المشاركين في إنتاج أسلحة.

ونفذت إسرائيل مئات الغارات على أهداف داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام في سوريا التي مزقتها الحرب في السنوات الأخيرة، لكنها نادراً ما تعترف بالعمليات أو تناقشها. وغالباً ما تستهدف الضربات القوات السورية أو الجماعات المدعومة من إيران.

وتعهدت إسرائيل بوقف التمركز الإيراني في سوريا، وبخاصة أن سوريا هي طريق رئيسي لإيران لإرسال أسلحة إلى جماعة حزب الله اللبنانية. ويشتبك حزب الله مع القوات الإسرائيلية منذ 11 شهراً على خلفية الحرب الإسرائيلية في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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