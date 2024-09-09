وقالت مديرية الأمن العام (تتبع لوزارة الداخلية) في بيان: "إنه جرى إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن لهذا اليوم الاثنين حتى إشعار آخر"، داعية مستخدمي الجسر إلى "التقيد ومتابعة وسائل الإعلام حول أي تغير في حركة السفر، التي سيعلن عنها أولاً فأولاً".

وكانت عمّان أعلنت مساء أمس الأحد، إعادة فتح المعبر أمام حركة السفر مع إغلاقه أمام الشحن، الاثنين، وذلك بعد إغلاقه إثر حادثة إطلاق النار في "معبر اللنبي" التي أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين ومنفذ العملية بين الأردن والضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الداخلية الأردنية متابعة وضع سائقَين يخضعان للتحقيق في إسرائيل عقب عملية "اللنبي" التي قُتل فيها 3 إسرائيليين ومنفّذ العملية. وأعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم "القسام"، مباركته العملية، واصفاً منفّذها بأنه "أحد أبطال طوفان الأقصى".

وقالت وزارة الداخلية الأردنية، في بيان، إن "الجهات المعنية تتابع وضع سائقَين أردنيَّين لا يزالان يخضعان للتحقيق في إسرائيل، على خلفية حادثة إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين"، موضحةً أنه "في وقت سابق أُفرج عن جميع السائقين الذين جرى التحقيق معهم".

كما أشارت إلى أن "التحقيقات ما زالت جارية لكشف جميع تفاصيل القضية، وأوضحت التحقيقات الأولية أن الحادثة كانت عملاً فردياً". ولفتت إلى عودة نحو 106 شاحنات إلى المملكة بعد الإفراج عن سائقيها، وذلك بعد احتجازهم لفترة قصيرة بسبب حادثة إطلاق النار وما تبعها من إغلاق للمعابر، وفق المصدر ذاته.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية مساء الأحد، رفضها وإدانتها العنف واستهداف المدنيين "لأي سبب كان"، وذلك عقب حادثة إطلاق النار على معبر اللنبي، وشددت الخارجية الأردنية، في بيان، على "موقف الأردن الثابت من رفض وإدانة العنف واستهداف المدنيين لأي سبب كان، والداعي إلى معالجة كل الأسباب والخطوات التصعيدية التي تولده".

وأكدت الوزارة أن "الأردن مستمر في جهوده وتحركاته الإقليمية والدولية المستهدفة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية وصولاً إلى تهدئة شاملة وإطلاق جهد سياسي حقيقي يُعيد الأمل بإمكانية تحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)". واعتبرت أن ذلك "يحمي المنطقة كلها من تبعات استمرار التدهور الذي يكرس اليأس والتطرف، ويفجر دوامات العنف والقتل ويدفع ثمنه الجميع".

وبينت الخارجية الأردنية أن "السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع، ووقف انتشار العنف وتأجج الصراع في المنطقة".

ولفتت إلى "تحذيرات الأردن المتكررة من تبعات استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والتصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وانعكاس ذلك على المنطقة برمتها".

من جانبه، أعلن الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مباركته ما وصفه بـ"العملية البطولية" التي نفذها السائق الأردني ماهر الجازي، قائلاً إنه "أحد أبطال طوفان الأقصى".

وأفاد أبو عبيدة، في بيان عبر منصة تليغرام، بأن العملية "تعبّر عن ضمير أمتنا وعن مآلات طوفان الأقصى والكابوس الذي ينتظر الكيان الصهيوني.. وأن مقاتلي القسام أدّوا في عقدهم القتالية وكمائنهم وثغورهم في قطاع غزة صلاة الغائب على الشهيد بطل العملية".

وصباح أمس الأحد، قُتل 3 إسرائيليين متأثرين بإصاباتهم بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في معبر اللنبي على الحدود الأردنية، وتبيّن أن منفذ العملية هو مواطن يحمل الجنسية الأردنية وقد قتلته قوات الاحتلال بعد إطلاقه النار على الإسرائيليين الثلاثة.