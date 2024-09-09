سياسة
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الفيضانات في فيتنام تودي بحياة 24 شخصاً وتصيب نحو 300 وتدمر مرافق حيوية
قالت حكومة فيتنام اليوم الاثنين، إن 24 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأُصيب 299 خلال اليومين الماضيين جراء الإعصار ياجي وما تبعه من انهيارات أرضية وفيضانات شمال البلاد، في حين نبهت السلطات إلى احتمال حدوث مزيد من الفيضانات.
الفيضانات في فيتنام تودي بحياة 24 شخصاً وتصيب نحو 300 وتدمر مرافق حيوية
ارتفاع عدد ضحايا الإعصار ياجي في فيتنام إلى 24 قتيلاً / صورة: Reuters
9 سبتمبر 2024

وذكرت الحكومة، في بيان، أن الإعصار الذي وصل إلى الساحل الشمالي الشرقي للبلاد يوم السبت الماضي تسبب في تعطيل إمدادات الكهرباء والاتصالات في عدة أجزاء من البلاد، معظمها في مقاطعتي كوانج نينه وهايفونج.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليوم من حدوث مزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية، مشيرة إلى أن هطول الأمطار تراوح بين 208 مليمترات و433 مليمتراً في عدة أجزاء من المنطقة على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال المركز الوطني للتنبؤات بالأرصاد الجوية المائية في تقرير "إن الفيضانات والانهيارات الأرضية تُلحق الضرر بالبيئة وتهدد حياة الناس"، فيما قال مسؤول محلي ووسائل إعلام رسمية إن جسراً رئيسيّاً يستخدمه الناس بشكل كبير في منطقة فو ثو الفيتنامية انهار اليوم الاثنين، بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار ياجي.

وتراجعت قوة الإعصار ياغي الأحد، إلى منخفض استوائي بعدما اجتاح هذا الأسبوع مناطق عدة في الصين والفلبين، متسبباً في تدمير آلاف المنازل وعشرات آلاف الهكتارات من الأرز والمحاصيل الأخرى، بالإضافة إلى بِنى تحتية لتربية الأحياء المائية.

وعادة ما تشهد المنطقة أعاصير خلال الصيف والخريف تتشكّل في المحيطات الدافئة شرق الفلبين وتايلاند، إلا أن أعاصير المنطقة باتت تتشكّل في مناطق أقرب من السواحل وتزداد شدتها بسرعة وتبقى فوق اليابسة لفترة أطول بسبب التغير المناخي، وفق دراسة نشرت في يوليو/تموز الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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