وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، "أُصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، قرب قرية خرسا جنوب مدينة الخليل" جنوبي الضفة الغربية المحتلة.. وأطلقت قوات الاحتلال النار صوب مركبة قرب خرسا، ما أدى إلى إصابة مواطنَين كانا يستقلانها، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهما". وأفادت بأن "جنود الاحتلال اعتقلوا الشابَّين المصابَين، دون أن يتسنى معرفة هويتيهما، أو طبيعة إصابتهما".

ونقل تليفزيون فلسطين عن الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل الرسمية مع إسرائيل)، قولها: "أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل النار على مركبة تقل شابين في منطقة خُرسا جنوب الخليل، مما أدى إلى إصابتهما بشظايا الرصاص، أحدهما في الرأس والآخر في القدم، ثم اعتقلتهما".

وفي بلدة بيت فجّار، جنوب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة، قالت "وفا" إن "شابّاً أُصيب بالرصاص الحي، وآخرين بالاختناق مساء الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي"، وأضافت أن "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات أُصيب خلالها شاب بالرصاص الحي في يده، وآخرون بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، وجرى علاج الجميع ميدانيّاً". كما ذكرت الوكالة أنه في وسط الضفة الغربية "اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد، شابين عند مدخل بلدة دير دبوان، شرق رام الله".

الاحتلال يقتحم طولكرم ومخيم بلاطة

خلال منتصف ليلة الأحد-الاثنين، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم ومخيم بلاطة شمالي الضفة الغربية، إذ أفادت "وفا" بأن "عدداً من آليات الاحتلال، ترافقها جرّافتان من النوع الثقيل، اقتحمت المدينة من محورها الغربي، حيث شرعت في تجريف البنية التحتية في منطقة العليمي، وسط تحليق طائرة استطلاع في سماء المدينة على ارتفاع منخفض".

وقالت الوكالة إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرقي نابلس برفقة جرافة عسكرية، مما أدى إلى "اندلاع اشتباكات مع فلسطينيين على مدخل المخيم".

بدورها، أكدت "كتائب شهداء الأقصى، شباب الثأر والتحرير-مخيم بلاطة" أن مقاتليها تمكنوا "من استهداف قوات العدو الصهيوني المقتحمة لمخيم بلاطة ومحيطه بوابل كثيف من الرصاص وخاضوا اشتباكات عنيفة معها".

في سياق متصل، قالت "وفا" إن قوات الاحتلال هدمت منزلاً في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، مضيفةً أن "قوات الاحتلال، برفقة آليات ثقيلة، اقتحمت منطقة البيادر في بلدة حزما، وهدمت منزل المواطن مؤتمن عبد السميع صبيح، والمنزل مكون من طابقين يسكن فيه 6 أفراد، بعد أن أجبرت القوات عائلة صبيح على إفراغه".

وفجر الجمعة، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مدينتي طولكرم جنين ومخيميها شمالي الضفة الغربية المحتلة بعد عملية عسكرية استمرت نحو 10 أيام، لكن الجيش أعلن في بيان لاحقاً أن العملية في جنين ما زالت متواصلة "حتى تحقيق أهدافها".

وبموازاة حربه على غزة، وسّع جيش الاحتلال عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، مما أسفر عن استشهاد 692 فلسطينيّاً وإصابة نحو 5 آلاف و700، إضافة إلى المعتقلين، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تُواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة