سياسة
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الخارجية التركية تؤكد استمرار جهودها لإعادة جثمان عائشة نور إلى تركيا
أكدت الخارجية التركية، الاثنين، أن جهودها مستمرة لاستعادة جثمان الناشطة الأمريكية التركية عائشة نور إزغي إيغي التي قتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
الخارجية التركية تؤكد استمرار جهودها لإعادة جثمان عائشة نور إلى تركيا
متحدث الخارجية التركية أونجو كتشالي: الجهود مستمرة لإعادة جثمان الناشطة عائشة نور إلى أرض الوطن / صورة: AA
9 سبتمبر 2024

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي إن "جهودنا مستمرة لإعادة جثمان مواطنتنا عائشة نور إزغي إيغي، التي قُتلت برصاص جنود إسرائيليين (في الضفة الغربية المحتلة)، إلى تركيا".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية: "نظراً إلى إغلاق المعابر البرية بين الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والأردن، فإننا نسعى إلى نقل الجثمان جوّاً لتجنب التأخير بناءً على طلب عائلة المواطنة".

وأشار كتشالي إلى أن "قنصليتنا العامة في القدس تتابع المسألة بالتواصل مع السلطات المحلية لاستكمال الإجراءات في أقرب وقت ممكن".

وأكدت الخارجية أن العمل جارٍ من أجل "دفن جثمان الفقيدة في منطقة ديديم بولاية أيدن بناءً على طلب عائلتها". وأوضح أن العمل يجري بالتعاون مع القنصلية التركية العامة في لوس آنجلوس للتنسيق و"تمكين أفراد عائلة المواطنة من القدوم إلى الوطن".

ويوم الجمعة قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور، في أثناء مشاركتها بفاعلية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وأشار مدير مستشفى رفيديا فؤاد نافعة، إلى أن عائشة نور وصلت إلى المستشفى مصابة برصاص في الرأس وأُجريت عملية إنعاش لها، لكنها استُشهدت.

وأدانت عدة دول حول العالم تعمُّد جيش الاحتلال قتل الناشطة عائشة نور. وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن إسرائيل "تعمل لإسكات وترهيب كلّ من يهب لنجدة الفلسطينيين ويكافح ضد الإبادة التي تنفذها بحقهم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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