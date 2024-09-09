وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي إن "جهودنا مستمرة لإعادة جثمان مواطنتنا عائشة نور إزغي إيغي، التي قُتلت برصاص جنود إسرائيليين (في الضفة الغربية المحتلة)، إلى تركيا".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية: "نظراً إلى إغلاق المعابر البرية بين الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والأردن، فإننا نسعى إلى نقل الجثمان جوّاً لتجنب التأخير بناءً على طلب عائلة المواطنة".

وأشار كتشالي إلى أن "قنصليتنا العامة في القدس تتابع المسألة بالتواصل مع السلطات المحلية لاستكمال الإجراءات في أقرب وقت ممكن".

وأكدت الخارجية أن العمل جارٍ من أجل "دفن جثمان الفقيدة في منطقة ديديم بولاية أيدن بناءً على طلب عائلتها". وأوضح أن العمل يجري بالتعاون مع القنصلية التركية العامة في لوس آنجلوس للتنسيق و"تمكين أفراد عائلة المواطنة من القدوم إلى الوطن".

ويوم الجمعة قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور، في أثناء مشاركتها بفاعلية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وأشار مدير مستشفى رفيديا فؤاد نافعة، إلى أن عائشة نور وصلت إلى المستشفى مصابة برصاص في الرأس وأُجريت عملية إنعاش لها، لكنها استُشهدت.

وأدانت عدة دول حول العالم تعمُّد جيش الاحتلال قتل الناشطة عائشة نور. وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن إسرائيل "تعمل لإسكات وترهيب كلّ من يهب لنجدة الفلسطينيين ويكافح ضد الإبادة التي تنفذها بحقهم".