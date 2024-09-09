سياسة
3 دقيقة قراءة
فيدان يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الثلاثاء
من المقرر أن يشارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، غداً الثلاثاء، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في الدورة العادية رقم 162، بمقر الجامعة في القاهرة.
فيدان يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الثلاثاء
حرب غزة تتصدر اجتماع وزراء الخارجية العرب بحضور فيدان  / صورة: AA
9 سبتمبر 2024

وسيلقي فيدان كلمة أمام الاجتماع تتناول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والمجازر التي ترتكب في غزة والضفة الغربية المحتلة، وكذلك دور تركيا في تخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع، والوضع الإنساني الكارثي.

وسيتطرق خلال الكلمة عن إسهامات السياسة الخارجية التركية في المنطقة وجهودها في إرساء الاستقرار والسلام والازدهار، وتطور علاقات تركيا وتنوعها مع الدول العربية في السنوات الأخيرة.

كما سيناقش البحث عن حلول للمشكلات الحالية في المنطقة والمنفعة المتبادلة، وتعزيز فرص جديدة في سياق التعاون المستقبلي وتطوير العلاقات المؤسسية مع جامعة الدول العربية وزيادة التنسيق على جدول الأعمال.

ويناقش الاجتماع عدداً من القضايا تتصدرها القضية الفلسطينية ومتابعة التطورات السياسية للقضية والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وسرقة إسرائيل المياه في الأراضي العربية المحتلة وهضبة الجولان السورية المحتلة، إلى جانب أزمة اليمن، وأرض الصومال، والوضع في ليبيا، وغيرها من القضايا.

كما يلقي الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، كلمة أمام الاجتماع أيضاً عن جهود الوساطة من أجل وقف الحرب، وكذلك دور الاتحاد الأوروبي في تخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع، والوضع الإنساني الكارثي.

وشهدت السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في العلاقات العربية-التركية، صعوداً منذ عام 2003، وفي عام 2010 جرى تمثيل جامعة الدول العربية في أنقرة على مستوى السفراء. كما أعرب الطرفان عن تطلعهما إلى مزيد من تعزيز التشاور حول المسائل الإقليمية، فضلاً عن تشجيع مزيد من الحوار والتعاون بين تركيا وجامعة الدول العربية.

وسبق أن انضمت تركيا إلى دعوى تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية عرضت خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في "ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us