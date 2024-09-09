وسيلقي فيدان كلمة أمام الاجتماع تتناول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والمجازر التي ترتكب في غزة والضفة الغربية المحتلة، وكذلك دور تركيا في تخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع، والوضع الإنساني الكارثي.

وسيتطرق خلال الكلمة عن إسهامات السياسة الخارجية التركية في المنطقة وجهودها في إرساء الاستقرار والسلام والازدهار، وتطور علاقات تركيا وتنوعها مع الدول العربية في السنوات الأخيرة.

كما سيناقش البحث عن حلول للمشكلات الحالية في المنطقة والمنفعة المتبادلة، وتعزيز فرص جديدة في سياق التعاون المستقبلي وتطوير العلاقات المؤسسية مع جامعة الدول العربية وزيادة التنسيق على جدول الأعمال.

ويناقش الاجتماع عدداً من القضايا تتصدرها القضية الفلسطينية ومتابعة التطورات السياسية للقضية والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وسرقة إسرائيل المياه في الأراضي العربية المحتلة وهضبة الجولان السورية المحتلة، إلى جانب أزمة اليمن، وأرض الصومال، والوضع في ليبيا، وغيرها من القضايا.

كما يلقي الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، كلمة أمام الاجتماع أيضاً عن جهود الوساطة من أجل وقف الحرب، وكذلك دور الاتحاد الأوروبي في تخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع، والوضع الإنساني الكارثي.

وشهدت السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في العلاقات العربية-التركية، صعوداً منذ عام 2003، وفي عام 2010 جرى تمثيل جامعة الدول العربية في أنقرة على مستوى السفراء. كما أعرب الطرفان عن تطلعهما إلى مزيد من تعزيز التشاور حول المسائل الإقليمية، فضلاً عن تشجيع مزيد من الحوار والتعاون بين تركيا وجامعة الدول العربية.

وسبق أن انضمت تركيا إلى دعوى تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية عرضت خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في "ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.