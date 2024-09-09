وقال الوزراة، في بيان، إن العملية الجوية نُفذت في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضحت الوزارة أن الغارات الجوية نُفذت بهدف القضاء على أهداف وعناصر تابعة لتنظيم "PKK/KCK" الإرهابي في مناطق شمالي العراق، بالاضافة إلى تأمين الحدود التركية.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه جرى تدمير 21 هدفاً ما بين كهوف ومخابئ وملاجئ يستخدمها عناصر التنظيم الإرهابي، مما أدى إلى تحييد عدد منهم.

وجدد البيان إصرار الجيش التركي على مواصلة معركته ضد التنظيمات الإرهابية والحفاظ على أمن الشعب والوطن التركي.

وشددت وزارة الدفاع على أنه جرى اتخاذ التدابير اللازمة كافة لضمان عدم الإضرار بالأشخاص الأبرياء أو العناصر الصديقة والمواقع التاريخية والثقافية والبيئية.