سياسة
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بمراسم عسكرية وشعبية.. فلسطينيون يشيعون الناشطة التركية-الأمريكية عائشة نور
شيَّع مئات الفلسطينيين بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، اليوم الاثنين، جثمان الناشطة الأمريكية-التركية عائشة نور أزغي أيغي، في مراسم عسكرية وشعبية، بعد أن قتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص، يوم الجمعة.
بمراسم عسكرية وشعبية.. فلسطينيون يشيعون الناشطة التركية-الأمريكية عائشة نور
فلسطينيون يشيّعون الناشطة التركية-الأمريكية عائشة نور / صورة: وسائل التواصل
9 سبتمبر 2024

وانطلقت المراسم من مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، وجاب المشيعون عدة شوارع، وسط هتافات منددة بالممارسات الإسرائيلية وأخرى مشيدة بالمتضامنين الأجانب.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان، وترأسهم محافظ نابلس غسان دغلس، بمشاركة قيادات من مختلف الفصائل الفلسطينية، وحضور شعبي واسع.

وحُمل الجثمان على الأكتاف، وظهر ملفوفاً بالعَلم الفلسطيني، فيما غُطي الرأس بالكوفية الفلسطينية (غطاء شعبي للرأس)، وجرت لجثمان عائشة نور مراسم تشييع عسكرية وأخرى شعبية.

ومن المفترض أن يُحمل جثمان عائشة نور إلى سيارة إسعاف تمهيداً لنقله إلى تركيا، ففي وقت سابق الاثنين، أعلن متحدث وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، أن بلاده تواصل العمل على إعادة جثمان عائشة نور. وقال في بيان: "نواصل العمل على إعادة جثمان مواطنتنا عائشة نور أزغي أيغي التي قتلها جنود إسرائيليون، إلى تركيا".

وأوضح أنه بناءً على طلب عائلة عائشة نور، تعمل تركيا على خيار نقل الجثمان بطائرة مباشرة لتجنب التأخير في تسليمها لعائلتها. وأشار إلى أن القنصلية العامة التركية في القدس تتابع الأمر، وأنها على تواصل مع السلطات المحلية لإتمام إجراء النقل في أسرع وقت.

والجمعة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور في أثناء مشاركتها بفعالية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وبموازاة حربه على غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن استشهاد 692 فلسطينيّاً وإصابة نحو 5 آلاف و700، إضافةً إلى المعتقلين، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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