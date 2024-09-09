ووفق قانون الانتخاب رقم 4 لعام 2022، فإنه يُسمح للمرشحين بالقيام بالدعاية الانتخابية من تاريخ قبول طلب الترشح، على أن تنتهي قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للاقتراع، مُعلنين بذلك دخول حيز الصمت الانتخابي.

وفي أبريل/نيسان الماضي دعا ملك الأردن عبد الله الثاني إلى إجراء الانتخابات النيابية للمجلس العشرين، وحددت الهيئة المستقلة للانتخابات العاشر من سبتمبر/أيلول 2024 موعداً لها. وتُجرى انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) وفق قانون جديد خصص للأحزاب 41 مقعداً من أصل 138 في استحقاق 2024.

وتنقسم قوائم المرشحين في الانتخابات إلى قوائم عن دائرة عامة، وهي مخصصة للأحزاب، ويجري التصويت على المرشحين فيها على مستوى المملكة كلها، بالإضافة إلى قوائم محلية عن 18 دائرة، ويمكن لمرشحي الأحزاب والمستقلين الترشح عبرها، ويجري التصويت على المرشحين فيها على مستوى الدائرة فقط.

ووفق ما أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب (رسمية)، بلغ عدد المرشحين في انتخابات 2024 ألفاً و623، ضمن 197 قائمة محلية وعامة.

وأُجريت انتخابات مجلس النواب الأخيرة في 2020 بمشاركة 1674 مرشحاً، ضمن قانون القوائم المحلية فقط، الذي أُقرَّ عام 2016، عوضاً عن قانون "الصوت الواحد" الذي لا يسمح سوى باختيار مرشح واحد، بينما يسمح قانون القوائم بمنافسة بين أكثر من قائمة تفوز منها مَن تُحقق أعلى الأصوات.

وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 29.9%، بواقع مليون و387 ألفاً و698 ناخباً، من أصل 4 ملايين و640 ألفاً و643 ناخباً. وبلغ عدد القوائم المحلية 172، بإجمالي 937 مرشحاً، بينهم 747 من الذكور و190 من الإناث، ومنهم 369 ينتمون لأحزاب.

أما القوائم العامة فبلغ عددها 25 وضمت 686 مرشحاً ومرشحة، وتمثل 36 حزباً من أصل 38 حزباً مسجلاً، فيما اقتصرت مشاركة الحزبين الآخرين على الدائرة المحلية.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين 5 ملايين و80 ألفاً و858، بينهم مليونان و394 ألفاً و390 من الذكور بنسبة 47.13%، ومليونان و686 ألفاً و468 من الإناث بنسبة 52.87%.

يذكر أن البرلمان في الأردن ينقسم إلى شقّين، هما: مجلس الأعيان (يعيّنه الملك)، ومجلس النواب (منتخب). ويتألف مجلس الأعيان، بما فيه الرئيس، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب، ويعيّن الملك الأعضاء والرئيس مباشرة، وفق الدستور.