سياسة
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لتعيينه رئيس وزراء يمينياً.. 110 آلاف فرنسي يتظاهرون ضد ماكرون في فرنسا
شارك عشرات آلاف الفرنسيين في مظاهرات ضد تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس وزراء يمينياً للبلاد بدلاً من المرشح المشترك لتحالف اليسار الفائز بالانتخابات المبكرة.
لتعيينه رئيس وزراء يمينياً.. 110 آلاف فرنسي يتظاهرون ضد ماكرون في فرنسا
110 آلاف يتظاهرون ضد ماكرون في أنحاء فرنسا / صورة: AFP
9 سبتمبر 2024

ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية الفرنسية، فقد تظاهر ضد قرار ماكرون، أكثر من 26 ألف شخص في باريس، بينما تجاوز العدد الإجمالي في أنحاء البلاد 110 آلاف متظاهر. كما تجمع المتظاهرون أمس الأحد، في أكثر من 150 موقعاً بمدن رئيسية، بينها باريس ورين ونانت ونيس ومارسيليا وستراسبورغ، مُتهمين ماكرون بـ"تجاهل نتائج الانتخابات".

وقالت رئيسة الكتلة النيابية لحزب "فرنسا الأبيّة" (أقصى اليسار) ماتيلد بانو، عبر منصة إكس، إن عدد المتظاهرين في باريس بلغ 160 ألفاً، وفي البلاد 300 ألف.

والخميس، عيّن ماكرون، لرئاسة الوزراء، وزير الخارجية الأسبق ميشيل بارنييه، الذي تولى مهمة مُفاوض الاتحاد الأوروبي في ملف "بريكسيت" (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) في الفترة بين 2016 و2021.

وواجه ماكرون موجة من الانتقادات بسبب رفضه تعيين رئيس وزراء من تحالف اليسار، على الرغم من حصول تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري على أكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية في الانتخابات العامة المُبكرة التي جرت قبل نحو شهرين.

وفي 31 أغسطس/آب الماضي، قدم حزب "فرنسا الأبية" اليساري، وهو أكبر حزب في التحالف، مقترحاً لعزل ماكرون إلى الجمعية الوطنية، بتهمة "انتهاك مهامه من خلال تجاهل نتائج الانتخابات".

ووفقاً للدستور الفرنسي، يملك الرئيس صلاحية تعيين رئيس وزراء يختاره بنفسه، ولكن وفقاً للتقاليد السياسية المتبعة، يجري اختيار رئيس الوزراء من الحزب أو التحالف الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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