وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن جيش الاحتلال استهدف، عبر غارات الاحتلال الجوية وقصفه المدفعي، مناطق متفرقة في القطاع، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال. وقالت "وفا" إن "7 مواطنين استُشهدوا وأُصيب آخرون فجر اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال استهدف منزلين في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة".

كما ذكرت مصادر طبية لـ"وفا" "استشهاد 3 مواطنين وإصابة 7 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً شرقي مخيم النصيرات وسط القطاع".

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية أن طيران الاحتلال "قصف منزلاً لعائلة حجاب وعائلة أو هويشل في مخيم البريج وشارع الدعوة بالنصيرات، ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة آخرين، نقلوا إلى مستشفى العودة".

كما استهدفت غارات أخرى منزلاً في شارع الدعوة شمالي المخيم، ما أسفر عن تدمير المنزل بالكامل.

وفي وقت سابق من مساء الأحد، استُشهدت طفلة وأُصيب عدد من المواطنين جراء قصف مدفعي استهدف منزلاً في حي التفاح شرق مدينة غزة، ونقلت فرق الإسعاف الشهيدة الطفلة والجرحى إلى مستشفى المعمداني في غزة، وفقا "وفا".

وصرح الهلال الأحمر الفلسطيني بتعقيد جهود الإغاثة والإنقاذ جراء صعوبة التواصل مع غرف عمليات الطوارئ في غزة نتيجة تضرر شبكات الاتصالات بفعل الهجمات الإسرائيلية المتواصلة.

في سياق متصل، حذّر مستشفيا "الإندونيسي" و"كمال عدوان" شمال قطاع غزة، اليوم الاثنين، من خروجهما من الخدمة، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل أقسامهما، في ظل استمرار الحصار والقصف الإسرائيليين ومنع دخول الوقود.

وأفاد مدير المستشفى الإندونيسي، مروان السلطان، بأن "قسم العناية المركزة وصل إلى طاقته القصوى ويمتلئ بالحالات الحرجة، إضافة إلى وجود 10 مرضى يعتمدون على أجهزة التنفس الصناعي"، فيما ردّ وجود الأعداد الكبيرة من المرضى والمصابين إلى "القصف الإسرائيلي المستمر والاستهدافات التي يتعرض لها شمال القطاع" في ظل استمرار الحرب المدمرة منذ 11 شهراً.

بدوره، حذّر مستشفى كمال عدوان من خروجه من الخدمة خلال 48 ساعة بسبب نفاد الوقود والمستلزمات الطبية، قائلاً: "يشكل تهديداً كبيراً لحياة عديد من المرضى والمصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفى".

جدير بالذكر أن هذه التحذيرات تأتي في ظل أزمة حادة تعيشها المرافق الصحية في قطاع غزة نتيجة استمرار الحرب المدمرة والحصار المشدد على شمال قطاع غزة ورفض إسرائيل إدخال الوقود والأدوية والمستهلكات الطبية.

الاحتلال يتوغل شمال النصيرات

من ناحية أخرى، توغلت آليات ودبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بشكل محدود شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما شنت طائراته غارات على مسجد ومنازل وأراضٍ، أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيّاً وإصابة آخرين.

وقال شهود عيان إن "حركة نشطة لآليات الاحتلال شمال المحافظة الوسطى رُصدت بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي". وأضافوا أن ذلك أعقبه "توغل محدود لآليات ودبابات إسرائيلية على شارع صلاح الدين قرب مدخل محطة الكهرباء شمال شرق مخيم النصيرات، وسط إطلاق نار مكثف باتجاه منازل وأراضي المواطنين، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف".

ووفقاً لشهود عيان "أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي النار بكثافة على المناطق الشمالية لمخيمي النصيرات والبريج، مع إطلاق قذائف مدفعية بين حين وآخر".

وفي مدينة غزة، دمرت مقاتلات إسرائيلية "مسجد سعيد صيام" في حي الشيخ رضوان (شمال)، ما تسبب في إصابة عدد من الفلسطينيين القاطنين بجواره، وفق مصدر طبي.

أما في جنوب قطاع غزة، فاستُشهدت فلسطينية وجُرح آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي بمنطقة الفراحين شرق مدينة خان يونس، حسب مصادر طبية وشهود عيان.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مبانٍ ومربعات سكنية في رفح وحي الزيتون، ضمن عمليات عسكرية برية متواصلة.

عام دراسي جديد بلا تعليم

انطلق العام الدراسي الجديد، صباح اليوم الاثنين، في مدارس الضفة الغربية والقدس دون قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 11 شهراً.

وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، في بيان، إن "2459 مدرسة حكومية وخاصة وتابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) فتحت أبوابها ليلتحق بها أكثر من 806 آلاف و360 طالباً وطالبة، يتلقون تعليمهم على يد 51 ألفاً و447 مُعلماً ومعلمة".

ولفتت إلى أن "العام الدراسي في قطاع غزة ما يزال معطلاً جراء حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023"، مضيفةً أن "أكثر من 10 آلاف طالب استُشهدوا في قطاع غزة وأُصيب 15 ألف بجراح جراء الحرب الإسرائيلية، فيما غادر 19 ألف طالب القطاع".

وأوضحت أن "400 مُعلم ومعلمة استُشهدوا في غزة، وتعرضت الأبنية المدرسية لأضرار بواقع 90%". وقالت الوزارة إن 39 ألف طالب من غزة حُرموا من التقدم لامتحان الثانوية العامة، و58 ألف طفل حُرموا من فرحة الالتحاق بالصف الأول.

2.2 مليون شخص في حاجة إلى المساعدات

قال برنامج الأغذية العالمي اليوم الاثنين، إن مليونين و200 ألف شخص في غزة ما يزالون في حاجة ماسّة إلى مساعدات بعد 11 شهراً من الحرب، مؤكداً أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية تعوق جهوده لتقديم المساعدات إلى أهالي القطاع.

وفي منشور له على منصة إكس، قال البرنامج: "11 شهراً من الحرب في غزة، ولا يزال 2.2 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية والمعيشية"، مؤكداً أنه "رغم التزام برنامج الأغذية العالمي تقديم المساعدات، فإن أوامر الإخلاء تعوق الجهود في وقت تتزايد فيه الاحتياجات".

وختم برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، بالتشديد على الحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ومساء 27 أغسطس/آب الماضي استهدف قصف إسرائيلي مركبة تتبع برنامج الأغذية العالمي بإطلاق النار صوبها، ما دفع البرنامج في اليوم التالي إلى تعليق أنشطته في غزة "حتى إشعار آخر".