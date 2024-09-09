وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن "الطائرات الإسرائيلية شنت غارة جوية على بلدة حانين، أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح استدعت إدخالهم المستشفى للعلاج".

وكانت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أفادت بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار بعد منتصف الليل على بلدة حانين في قضاء بنت جبيل.

ولفتت إلى أن طائرة مسيّرة إسرائيلية أغارت فجر الاثنين مرة ثانية على البلدة.

وأشارت الوكالة إلى أن بلدة كفر كلا جنوب البلاد تعرضت هي الأخرى لقصف مدفعي بقذائف الهاون.

من جهته، أعلن حزب الله اللبناني، في بيان، أن عناصره استهدفوا موقع معيان باروخ شمال إسرائيل ‏بأسلحة صاروخية و"أصابوه إصابة مباشرة"، دون مزيد من التفاصيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في منشور على منصة إكس: "إلحاقاً بالإنذارات التي جرى تفعيلها حول تسلل مسيرات معادية في منطقة الجليل الغربي، رصدنا هدفين جويين مشبوهين تجاوزا الأجواء اللبنانية (نحو إسرائيل)، وتحطمت مسيّرة بمنطقة نهاريا".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن سقوط المسيّرة على المبنى "لم يتسبب في إصابات"، لكنه لم يُشر إلى مصير المسيّرة الثانية.

وكانت صفارات الإنذار دوت في عديد من المستوطنات، بما فيها نهاريا ومحيطها.

ونشر إسرائيليون مقطع فيديو للمسيّرة في سماء نهاريا، وصوراً لمبنى عليه علامات حريق قالت إذاعة الجيش في بيان إن المسيّرة أصابته.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الحدودي الفاصل، ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح، معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل -بدعم أمريكي- على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما خلّف أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.