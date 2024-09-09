سياسة
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سموتريتش: مهمة حياتي بناء أرض إسرائيل وإحباط إقامة دولة فلسطينية
صرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، بأن مهمة حياته هي إحباط إقامة دولة فلسطينية، وأضاف أن مهمته "هذه ليست سياسية، إنها وطنية ووجودية".
سموتريتش: مهمة حياتي بناء أرض إسرائيل وإحباط إقامة دولة فلسطينية
وزير المالية الإسرائيلي المتطرف يقول إن مهمة حياته هي إحباط إقامة دولة فلسطينية / صورة: Reuters 
9 سبتمبر 2024

وقال زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، عبر منصة إكس: "مهمة حياتي هي بناء أرض إسرائيل وإحباط إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض دولة إسرائيل للخطر"، على حد زعمه.

وأوضح أنه "لهذا السبب أخذتُ على عاتقي، بالإضافة إلى منصب وزير المالية، مسؤولية القضايا المدنية في يهودا والسامرة"، أي الضفة الغربية المحتلة.

وبالإضافة إلى منصبه وزيراً للمالية، فإن سموتريتش وزير بوزارة الدفاع مسؤول عن شؤون الاستيطان في الضفة الغربية.

ومشيراً إلى المستوطنين بالضفة، قال: "سأواصل العمل بكل قوتي حتى يتمتع نصف مليون مستوطن موجودين على خط المواجهة وتحت النار بحقوق كل مواطن في إسرائيل"، دون إيضاحات.

وتُقدّر أعداد المستوطنين في الضفة بأكثر من نصف مليون، بالإضافة إلى أكثر من 230 ألف مستوطن في القدس الشرقية المحتلة.

ويعارض سموتريتش إقامة دولة فلسطينية، ويدعم الاستيطان في الضفة الغربية، ويؤيد ضم أراضي الضفة إلى إسرائيل.

وتَعدّ الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتقول إنه يقوّض فرص تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية إلى جانب إسرائيلية)، وتدعو دون جدوى منذ عقود إلى إيقافه.

ومنذ عقود، يطالب الفلسطينيون بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة؛ ما أسفر عن استشهاد 692 فلسطينياً وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال أكثر من 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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