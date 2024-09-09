وتعوّل المجموعة العملاقة التي تتخذ مقراً في كاليفورنيا، بقوة على هذه الأجهزة الجديدة، في حين أن منافستيها، الأمريكية "غوغل"، وخصوصاً الكورية الجنوبية "سامسونغ" الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، أطلقتا بالفعل هواتف محمولة مزودة تقنية الذكاء الصناعي التوليدي.

وتحتاج "آبل" إلى تزويد منتجاتها بمزايا جديدة لدعم مبيعات هواتفها في ظل تراجع نسبي، إذ انخفضت مبيعات آيفون في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، بنسبة 1% على أساس سنوي إلى 39 مليار دولار.

وقال المحلل في شركة "إي ماركتر" Emarketer، غاديو سيفيلا، إن "أجهزة آيفون الجديدة هذه مهمة للغاية، مشيراً إلى أن هذه الفئة من المنتجات هي الأكثر ربحية لشركة آبل والعنصر الأساسي في عالمها الآخذ في التوسع من الخدمات والاشتراكات، ثاني أكثر أنشطة الشركة ربحية".

في بداية يونيو/حزيران، بعد عام ونصف عام من إطلاق شركة "أوبن إيه آي" الناشئة لموجة الذكاء الصناعي التوليدي من خلال برنامج "تشات جي بي تي"، كشفت "آبل" عن نظام "آبل إنتلجنس" Apple Intelligence الذي يتيح دمج التكنولوجيا الجديدة في أجهزتها.

وحسب الشركة، سيكون الذكاء الصناعي الخاص بها قادراً على اقتراح ردود على رسائل البريد الإلكتروني وإنشاء الصور. وسيتمكن المستخدمون أيضاً من طرح أسئلة أكثر تعقيداً على المساعد الصوتي "سيري"، على سبيل المثال للعثور على صورة في ألبوماتهم من خلال وصفها شفهياً.

مزايا مؤجلة واشتراكات مدفوعة

وتقدم غوغل وميتا (فيسبوك وإنستغرام) ومايكروسوفت (المستثمر الرئيسي في أوبن إيه آي)، منذ أشهر أدوات تتيح إنتاج محتوى عالي الجودة بناءً على استعلامات بسيطة باللغة اليومية.

سيتمكن مستخدمو آبل من الإفادة من ميزات جديدة هذا الخريف، ولكن سيتعين عليهم الانتظار حتى عام 2025 لاستخدام ميزات أخرى. وسيتطلب بعضها بلا شك اشتراكاً مدفوعاً.

وأشار غاديو سيفيلا إلى أن "آبل ستوضح بالتأكيد أن أحدث الأجهزة فقط هي التي ستكون قادرة على الاستفادة الكاملة من ميزات آبل إنتلجنس".

وأضاف: "لهذه الاستراتيجية هدف مزدوج: نشر النظام الجديد بشكل أبطأ (...) يما يسهّل إدارته على نطاق واسع، كما أن الوصول إلى الذكاء الصناعي الجديد سيشجع على شراء أحدث النماذج".

ويراهن المحلل أيضاً على التعافي في الصين، وهي سوق استراتيجية لشركة آبل. فقد انخفضت إيرادات المجموعة في هذا البلد بنسبة 6,5 في المئة خلال الربع الذي شهدته الشركة خلال الربيع الفائت.

يشار إلى أن هواتف آيفون بنسختها المقبلة ونظام الذكاء الصناعي الجديد لن تكون متاحة للجميع.

ففي الاتحاد الأوروبي، أرجأت المجموعة إطلاق خدمات "آبل إنتلجنس" إلى أجل غير مسمى، بسبب "شكوك تنظيمية" مرتبطة بالقوانين الجديدة للأسواق الرقمية. كما أن أسعار الهواتف الجديدة ستكون باهظة.

وأطلقت آبل العام الماضي هواتف آيفون 15، النموذج الأساسي للمجموعة، بالسعر نفسه لآيفون 14 (يبدأ من 800 دولار)، في حين أن أغلى طراز احترافي، آيفون 15 برو ماكس (iPhone 15 Pro Max)، يكلف ما لا يقل عن 1200 دولار.