سياسة
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"سياسات استفزازية".. وزير الخارجية المصري يتهم قادة الاحتلال بنشر أكاذيب
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تنشر "أكاذيب" للفت الانتباه عن عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل أسرى، وندد بما وصفها بـ"سياسات استفزازية".
"سياسات استفزازية".. وزير الخارجية المصري يتهم قادة الاحتلال بنشر أكاذيب
محور فيلادلفيا يمتد من البحر الأبيض المتوسط ​​شمالًا إلى معبر كرم أبو سالم جنوباً على طول الحدود المصرية مع غزة بطول 14 كيلومترًا / صورة: Reuters 
9 سبتمبر 2024

جاء حديث عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن، بثّته قناة القاهرة الإخبارية.

ورداً على سؤال لأحد الصحفيين، أجاب عبد العاطي: "إسرائيل تنشر أكاذيب تستهدف لفت الانتباه عن (عدم) التوصل إلى صفقة تبادل أسرى في غزة وتنفيذ وقف إطلاق النار في القطاع".

وأوضح: "أنفقنا مبالغ ضخمة لإنشاء سياج أمني وتدمير الأنفاق عند الحدود مع قطاع غزة"، مشدداً على أنه "كلما اقتربنا من اتفاق في غزة، نواجه (سياسات استفزازية) لا تستهدف سوى مزيد من التصعيد".

ولم يكشف عبد العاطي عمّا سماها "الأكاذيب"، لكنَّ القاهرة أعلنت، الثلاثاء، رفضها تصريحاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تهريب أسلحة من مصر إلى غزة عبر أنفاق أسفل محور فيلادلفيا الحدودي.

وأكدت مصر أن تصريح نتنياهو محاولة لعرقلة الوساطة المصرية-القطرية-الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة للشهر الحادي عشر.

ودائماً ما يُصر نتنياهو على استمرار احتلال محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وهو ما ترفضه القاهرة وحماس، ويعطل التوصل إلى اتفاق.

ويتهم مسؤولون أمنيون والمعارضة وعائلات الأسرى نتنياهو منذ أشهر بعرقلة إبرام اتفاق مع حماس؛ خشية انهيار ائتلافه الحاكم وفقدانه منصبه، ويطالبونه بالاستقالة.

ويهدد وزراء اليمين المتطرف، وبينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن ،غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق يُنهي الحرب.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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