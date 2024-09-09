وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي دوري: "نرفض بشدة الاتهامات بشأن دور إيران في تصدير أسلحة الى أحد طرفي الحرب" الروسية-الأوكرانية.

واستدرك كنعاني بأن من يوجهون هذه الاتهامات إلى بلاده "هم من بين أكبر مصدّري الأسلحة إلى أحد طرفي الحرب"، في إشارة ضمنية إلى الدعم الغربي لكييف بالسلاح.

وقال الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إن حلفاءه تبادلوا معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران زوَّدت روسيا بصواريخ، محذراً من فرض عقوبات جديدة على طهران في حال جرى التأكّد من عمليات التسليم.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها الأوروبيين بأن روسيا تسلمت من إيران صواريخ قصيرة المدى، وكانت واشنطن قد حذّرت طهران في أغسطس/آب من عواقب ذلك، مشيرةً إلى أن ذلك سيدفعها إلى الرد بشكل "قوي".

وأحجم الكرملين، الاثنين، عن نفي تسلّم صواريخ من إيران، مشدداً على أن موسكو تطور علاقاتها كما تشاء مع طهران لا سيما في "أكثر المجالات حساسية".

وسبق لكييف وحلفائها الغربيين أن اتهموا إيران بتزويد روسيا بمعدات عسكرية لاستخدامها في الحرب، خصوصاً الطائرات المسيّرة من طراز "شاهد".

ونفت طهران أن تكون قد زوَّدت موسكو بمسيّرات "لاستخدامها في الحرب"، لكنها أقرّت بتسليم أسلحة كهذه لروسيا قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، في إطار اتفاقات تعاون بين الطرفين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكريّاً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلاً في شؤونها".