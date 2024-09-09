وذكرت مجموعة "محامو الطوارئ"، التي ترصد قتل المدنيين وانتهاكات إنسانية أخرى، أن قوات الدعم السريع استهدفت بالمدفعية عدة مناطق من المدينة تشمل السوق الرئيسية.

وتباطأ تقدم قوات الدعم السريع، التي تسيطر بالفعل على معظم ولاية سنار، في جنوب شرقي البلاد لأن الأمطار الغزيرة جعلت التحركات صعبة.

وقالت مجموعة "محامو الطوارئ" إن الجيش قتل أربعة أشخاص على الأقل في ضربات جوية على بلدة السوكي القريبة من سنار. كما قتلت قوات الدعم السريع شخصاً وأصابت 17 في ضربات بالمدفعية على بلدة الأبيض وهي منطقة أخرى تحاول فرض السيطرة الكاملة عليها.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً خلّفت نحو 18 ألفاً و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.