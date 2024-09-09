وأعرب وزير العدل التركي يلماز تونج، عن سعادته البالغة بمشاركته في اجتماع أستانة. وقال: "مصممون على اتخاذ خطوات تسهم في تحقيق السلام والهدوء للإنسانية"، وذلك عملا بمقولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "من الممكن إنشاء عالم أعدل".

وتطرق وزير العدل التركي إلى الكارثة الإنسانية في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، قائلاً: "الاحتلال الإسرائيلي يدمر المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس ومخيمات اللاجئين".

ولفت تونج إلى أن إسرائيل ترتكب مذبحة وإبادة جماعية لم يسبق لها مثيل في التاريخ، مشيراً إلى تقديم تركيا ​​طلباً رسمياً إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل، في 7 أغسطس/آب الماضي.

وشدد كذلك على أن تركيا ستواصل معركتها القانونية حتى ينال المسؤولون الإسرائيليون العقوبة التي يستحقونها، مضيفاً: "نحن في العالم التركي سندافع دائماً عن الحق والإنصاف والعدل أينما كان".

وفي كلمته، قال الوزير الكازاخستاني عظمت يسكاراييف، إن بلاده اقترحت إنشاء مجلس وزراء العدل في قمة منظمة الدول التركية التي عُقدت في أستانة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وأكد يسكاراييف أن كازاخستان تولي أهمية كبيرة لزيادة نفوذ منظمة الدول التركية على الساحة الدولية والتعاون في نطاق المنظمة. وقال: "إن إنشاء المجلس سيسمح لنا بتقريب نظامنا القضائي وتبادل المعلومات في هذا المجال".

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقاً) في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، فيما تحمل كل من المجر وتركمانستان وشمال قبرص التركية صفة عضو مراقب فيها.