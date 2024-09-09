سياسة
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الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة جنديين بهجوم طائرات مسيّرة أطلقها "حزب الله"
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، إصابة اثنين من جنوده جراء هجوم بطائرات مُسيرة في منطقة الجليل الغربي شمالاً، فيما قال "حزب الله" إن مقاتليه استهدفوا تجمعات جنود إسرائيليين في محيط موقع المطلة.
الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة جنديين بهجوم طائرات مسيّرة أطلقها "حزب الله"
دخان يتصاعد وقنابل مضيئة تنتشر في سهل مرجعيون جنوبي لبنان بعد تعرضه لقصف إسرائيلي / صورة: AFP
9 سبتمبر 2024

وأفاد جيش الاحتلال في بيان نشره على حسابه على منصة إكس: "خلال النهار، رُصد سقوط ثلاثة أهداف جوية (مصطلح يستخدمه للإشارة إلى الطائرات المُسيرة) في منطقة قريبة من شلومي (بالجليل الغربي)، ما أدى إلى إصابة جنديين بجروح طفيفة".

ولم يذكر جيش الاحتلال في بيانه مزيداً من التفاصيل حول ملابسات سقوط الطائرات المُسيرة، لكنَّ وسائل إعلام إسرائيلية غير رسمية قالت في وقت سابق الاثنين، إن "حريقاً اندلع داخل قاعدة عسكرية في شلومي عقب إطلاق مسيرات وصواريخ مضادة للدروع دون تفعيل صافرات الإنذار".

وأوضح جيش الاحتلال في البيان أنه "قصف بالمقاتلات الحربية خلال الساعات الأخيرة عدداً من المباني العسكرية ونقطة مراقبة يستخدمها حزب الله في منطقة كفركلا"، وذكر أنه "استهدف نقطة مراقبة أخرى في كفرشوبا بالمدفعية"، وقصف بطائرة مُسيرة مَن وصفه بأنه "مخرب" في منطقة طلوسة جنوبي لبنان.

استهداف تجهيزات ‏تجسسية

في المقابل، قال "حزب الله" في بيانات منفصلة، إن مقاتليه استهدفوا "موقع جل العلام بمحلقتين انقضاضيتين أصابتا ‌‏أهدافهما بشكل مباشر"، و"موقع حبوشيت بالأسلحة ‫الصاروخية، وتحقيق إصابات مباشرة".

وكشف الحزب من خللال بياناته عن أن مقاتليه "استهدفوا التجهيزات ‏التجسسية في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابةً ‏مباشرة"، وقال إن مقاتليه استهدفوا أيضاً "انتشاراً لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أكدت وسائل إعلام عبرية رصد إطلاق 15 صاروخاً من لبنان على منطقة الجليل الغربي الحدودية "دون تسجيل إصابات".

وخلال الأسابيع الأخيرة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية -المشتعلة منذ 11 شهراً- تصعيداً ملحوظاً بوتيرة الهجمات المتبادلة بين "حزب الله" وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم في الجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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