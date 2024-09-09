سياسة
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أردوغان يتعهد بمحاسبة إسرائيل قانونياً على قتل عائشة نور
تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، باتخاذ بلاده الخطوات القانونية كافة لمحاسبة إسرائيل على قتل مواطنته التي تحمل الجنسية الأمريكية أيضاً الناشطة عائشة نور أزغي أيغي، في الضفة الغربية المحتلة.
أردوغان يتعهد بمحاسبة إسرائيل قانونياً على قتل عائشة نور
الرئيس التركي يتعهد بمحاسبة إسرائيل على قتل مواطنته عائشة نور في الضفة الغربية / صورة: AA
9 سبتمبر 2024

وقال الرئيس أردوغان في خطاب ألقاه، عقب اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، إن بلاده ستواصل ملاحقة إسرائيل على أعلى المستويات وعبر محكمة العدل الدولية أيضاً.

وشدد الرئيس التركي على أنه "بات من المُلحّ عقد اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القادة وإظهار موقف حازم للعالم الإسلامي"، فيما يخص التطورات على الساحة الفلسطينية.

وتابع: "منظمة التعاون الإسلامي واجبها الدفاع عن قضية القدس ولا يُعقل أن تظل غير مبالية بهذه الاعتداءات". كما أكد وقوف الشعب التركي إلى جانب أشقائه الفلسطينيين.

وقال في هذا الصدد :"نقف إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين بصفتنا شعباً سطر ملحمة مقاومة خلال حرب الاستقلال ضد القوى الإمبريالية آنذاك".

ويوم الجمعة الماضي، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور في أثناء مشاركتها في فعالية مندِّدة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وبموازاة حربه على غزة، وسّع جيش الاحتلال عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن استشهاد 692 فلسطينيّاً وإصابة نحو 5 آلاف و700، إضافةً إلى المعتقلين، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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