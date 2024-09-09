وقال الرئيس أردوغان في خطاب ألقاه، عقب اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، إن بلاده ستواصل ملاحقة إسرائيل على أعلى المستويات وعبر محكمة العدل الدولية أيضاً.

وشدد الرئيس التركي على أنه "بات من المُلحّ عقد اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القادة وإظهار موقف حازم للعالم الإسلامي"، فيما يخص التطورات على الساحة الفلسطينية.

وتابع: "منظمة التعاون الإسلامي واجبها الدفاع عن قضية القدس ولا يُعقل أن تظل غير مبالية بهذه الاعتداءات". كما أكد وقوف الشعب التركي إلى جانب أشقائه الفلسطينيين.

وقال في هذا الصدد :"نقف إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين بصفتنا شعباً سطر ملحمة مقاومة خلال حرب الاستقلال ضد القوى الإمبريالية آنذاك".

ويوم الجمعة الماضي، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور في أثناء مشاركتها في فعالية مندِّدة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وبموازاة حربه على غزة، وسّع جيش الاحتلال عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن استشهاد 692 فلسطينيّاً وإصابة نحو 5 آلاف و700، إضافةً إلى المعتقلين، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.