جاء ذلك في بيان صدر عن القوى الوطنية والإسلامية (تضم معظم الفصائل الفلسطينية)، عقب اجتماع قيادي تطرق إلى "آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي".

وأوضحت الفصائل أن ما جرى في بلدة بيتا جنوبي نابلس، دُفعت بسببه "أثمان غالية من الشهداء والجرحى والأسرى وآخرهم الشهيدة عائشة نور التي ستبقى أيقونة للنضال والكفاح على المستوى الفلسطيني والعالمي".

وأشارت إلى أن "العديد من المتضامنين يشاركون أبناء الشعب الفلسطيني في فعاليات المقاومة الشعبية المستمرة في البلدات والقرى المعرَّضة للاستعمار والمصادرة"، ورأت "قتل المتضامنة الأمريكية من أصل تركي عائشة نور، تكراراً لتنفيذ سياسات القتل والإبعاد والطرد ومنع الدخول للعديد من المتضامنين الدوليين".

وأكدت الفصائل أن "استمرار ذلك يأتي نتاجاً لعدم وجود عقاب رادع للاحتلال على ارتكاب هذه الجرائم"، وشددت على "أهمية معاقبة الاحتلال على استهتاره بحياة المتضامنين الأجانب الذين يقفون مع شعبنا في نضاله ضد الاحتلال والاستعمار الاستيطاني".

وفي وقت سابق الاثنين، شيَّع مئات الفلسطينيين بمدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، جثمان الناشطة الأمريكية-التركية عائشة نور أزغي أيغي، في مراسم عسكرية وشعبية.

والجمعة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور أزغي أيغي، في أثناء مشاركتها في فعالية مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس.

وتَعدّ الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتُحذر من أنه يقوّض فرص تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية إلى جانب إسرائيلية)، وتدعو دون جدوى منذ عقود إلى وقفه.

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة؛ ما أسفر عن استشهاد 692 فلسطينياً وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال أكثر من 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.