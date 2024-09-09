وقال بوريل في مؤتمر صحفي عقده أمام معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، إن "آلاف الشاحنات من المساعدات لا تزال تنتظر الدخول إلى القطاع".

وطالب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة، واصفاً ما يحدث في القطاع بأنه "أمر مروّع وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان". وأشار إلى أن "قطاع غزة يواجه مأساة حقيقية من صنع الإنسان".

كما شدد على أن "الاتحاد الأوروبي يتمسك بالمطالبة بوقف العنف في الضفة الغربية". وأعرب عن شكره للدولة المصرية على "جهودها الكبيرة وتعاونها" في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق الاثنين، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبوريل مباحثات بشأن سبل "إنهاء الكارثة الإنسانية" المستمرة في قطاع غزة للشهر الحادي عشر.

ويجري بوريل جولة شرق أوسطية، تشمل مصر ولبنان خلال الفترة بين 8 و12 سبتمبر/أيلول الجاري، وفقاً لمكتب الخدمة الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي في بروكسل. ومن المخطط أن يشارك المسؤول الأوروبي الرفيع، غداً الثلاثاء في اجتماع وزاري للجامعة العربية بالقاهرة.

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن استشهاد 692 فلسطينياً وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال أكثر من 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

فيما أسفرت حرب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، على غزة عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.