سياسة
2 دقيقة قراءة
18 وفاة و3 مفقودين.. ارتفاع عدد ضحايا فيضانات المغرب
أعلنت السلطات المغربية الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والسيول التي اجتاحت محافظات جنوب شرقي المملكة من 11 إلى 18 وفاة، بينما بلغ عدد المفقودين 4.
18 وفاة و3 مفقودين.. ارتفاع عدد ضحايا فيضانات المغرب
ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في المغرب إلى 8 والمفقودين إلى 15 / صورة: AA
9 سبتمبر 2024

وقالت وزارة الداخلية في بيان: "في حصيلة جديدة للخسائر والأضرار التي خلّفتها التساقطات المطرية الرعدية القوية التي عرفتها عمالات (محافظات) وأقاليم بالمملكة، جرى تسجيل 18 وفاة".

وأوضحت أن الوفيات سجلت في أقاليم طاطا (عشرة أشخاص)، والراشيدية (ثلاثة أشخاص، اثنان منهم أجنبيان أحدهما من جنسية كندية والآخر من جنسية بيروفية) وتزنيت (شخصين)، وتنغير (شخصين، أحدهما أجنبي من جنسية إسبانية) وتارودانت (شخصاً واحداً).

وأضاف: "أسفرت التساقطات أيضاً عن تسجيل 4 أشخاص في عداد المفقودين بِطاطا، يتواصل البحث عنهم بشكل متواصل".

والأحد، أفادت السلطات بمصرع 11 شخصاً وفقدان 9 آخرين جراء هذه السيول.

والجمعة، حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية (حكومية)، من تساقطات مطرية رعدية "قوية جداً" تصل إلى 150 ملم، مرتقب أن تستمر حتى الأحد، في عدد من مناطق المملكة.

وقالت المديرية إن "تساقطات مطرية رعدية جد قوية" بين 80 و150 ملم ستشهدها أقاليم زاكورة وتنغير والرشيدية وورزازات وطاطا (جنوب شرق) اعتباراً من الجمعة إلى مساء الأحد.

وأوضح متحدث الداخلية أن "التساقطات المهمة المسجلة في اليومين الفارطين (الماضيين) تمثل ما يناهز نصف مقدار التساقطات التي تعرفها المنطقة على مدار السنة، بل وتتجاوز أحياناً، ببعض المناطق، المقدار السنوي المعتاد، إذ سجلت 250 ملم بطاطا و203 ملم بتنغير و114 ملم بفكيك و82 ملم بورزازات".

وأفاد بأن الفيضانات تسببت في "انهيار 40 مسكناً، منها 24 مسكناً عرفت انهياراً كلياً، وانهيار كلي أو جزئي لأربع منشآت فنية متوسطة".

وأكد المتحدث تواصل الجهود "من أجل فك العزلة عن المناطق المتضررة، وإعادة تشغيل شبكات الربط الطرقي وشبكات التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب وخدمات الاتصالات".

وتشهد مناطق في جنوب البلاد منذ أيام، أمطاراً غزيرة أنعشت مخزون السدود التي تعاني ندرة المياه بسبب تراجع الأمطار خلال السنوات الماضية، ومخاطر أحدقت بالقطاع الزراعي للبلاد‪‪‪.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us