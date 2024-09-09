سياسة
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الضفة.. مستوطنون يهاجمون تجمعاً فلسطينياً بحماية جيش الاحتلال
هاجم مستوطنون إسرائيليون، الاثنين، تجمع زنوتا الفلسطيني جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في حين احتجز جيش الاحتلال أحد سكانه استجابةً لطلب المستوطنين.
الضفة.. مستوطنون يهاجمون تجمعاً فلسطينياً بحماية جيش الاحتلال
 مستوطنون يهاجمون تجمعاً فلسطينياً بالضفة بحماية الجيش الإسرائيلي - أرشيفية / صورة: AA
9 سبتمبر 2024

وقال رئيس مجلس محلي تجمع زنوتا فايز الطل إن "مستوطنين هاجموا رعاة الأغنام على أطراف التجمع الواقع إلى الشرق من بلدة الظاهرية، وسط شتائم وألفاظ نابية".

وأضاف أن "المستوطنين استدعوا الجيش وشرطة الاحتلال (الإسرائيلي) بزعم البحث عن نعجة مفقودة، فاستولوا على النعجة واحتجزوا أحد المواطنين".

من جهته، قال محمد عطا البطاط (58 عاماً) إنه بينما كان يرعى أغنامه مع جيرانه في محيط التجمع، دهَمَهم مستوطن المكان وطاردهم "بشكل مستفز وتجول بين الأغنام واختار نعجة وقال كذباً وزوراً إنها له، ثم أحضر مزيداً من المستوطنين وعناصر الشرطة والجيش الذين صدقوا روايته، فأخذوني (اعتقلوني) وأخذوا النعجة".

وأشار إلى احتجازه في مستوطنة كريات أربع في الخليل لأكثر من 8 ساعات، ثم الإفراج عنه بكفالة، والإبقاء على النعجة.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: "إن 250 مواطناً أجبروا على ترك أراضيهم ومغادرة قرية زنوتا جراء اعتداءات المستوطنين، قبل أن يعودوا في أغسطس/آب الماضي رفقة متضامنين إلى التجمع بقرار قضائي إسرائيلي، ووجدوا أن مستوطنين حولوا منازلهم إلى كومة ركام".

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن 692 شهيداً فلسطينياً وإصابة نحو 5 آلاف و700 ، فيما جرى اعتقال أكثر من 10 آلاف، و 400، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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