وقالت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها الإحصائي لليوم الـ340 من الحرب إن حصيلة ضحايا "العدوان الإسرائيلي" على القطاع ارتفعت إلى 41020 شهيداً و94925 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة مروعة بقصف خيام للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس فجر اليوم، وصل منها إلى المستشفيات 19 شهيداً (ممن عرفت بياناتهم)، وأكثر من 60 مصاباً بينها حالات خطيرة.

كما أكدت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 32 شهيداً و100 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية". وأوضحت أن "عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

أكاذيب وروايات ملفقة

من جهته، اتهم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إسرائيل بالسعي إلى تضليل الرأي العام عبر ترويج أكاذيب وروايات ملفقة عن المجزرة التي ارتكبتها، الثلاثاء، ضد نازحين بمنطقة المواصي المصنفة "آمنة" في محافظة خان يونس جنوبي القطاع.

جاء ذلك في بيان للمكتب حث خلاله وسائل الإعلام المختلفة على عدم الانسياق والانجرار خلف "الأكاذيب" التي تطلقها إسرائيل لـ"التغطية على جرائمها الوحشية بحق المدنيين والنازحين" في غزة.

وتسبب قصف شنه الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، على خيام نازحين بمنطقة المواصي في خان يونس باستشهاد 40 فلسطينياً وإصابة 60 آخرين، إضافة إلى عشرات المفقودين، وفق حصيلة أولية أفاد بها المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة.

وعن تلك المجزرة، قال المكتب في بيانه، إن "الطواقم الحكومية والإغاثية ما زالت تنتشل عشرات الشهداء والجرحى حتى هذه اللحظة من مكان القصف والاستهداف، إذ تأتي هذه المجزرة المروعة بالتزامن مع إسقاط الاحتلال للمنظومة الصحية وتدمير المستشفيات وإخراجها من الخدمة".

وحذر المكتب من أن جيش الاحتلال "يحاول عبثاً تضليل الرأي العام من خلال نشر الأكاذيب والبيانات الزائفة والروايات الملفقة التي يروّج لها، وهي محاولة فاشلة منه لتبرير المذبحة الفظيعة التي استهدف خلالها خيام النازحين".

واتهم إسرائيل بممارسة "سياسة التضليل بشكل متكرر منذ بدء حرب الإبادة الجماعية (غزة)، وذلك في محاولة منه للتغطية على فشله وعلى جرائمه التي يرتكبها بحق المدنيين والنازحين، وخاصة بين صفوف الأطفال والنساء".

ودعا المكتب وسائل الإعلام المختلفة إلى "أخذ أقصى درجات الحيطة" و"عدم الانجرار خلف أكاذيب الاحتلال" التي يريد من ورائها "استخدام وسائل الإعلام للتغطية على جرائمه الوحشية بحق المدنيين والنازحين".

كما أدان "استخدام الاحتلال لأساليب التضليل الإعلامي ونشر الأخبار الزائفة والشائعات والأكاذيب في محاولة لحرف الأنظار عن جرائمه المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني".

وحمل المكتب إسرائيل والإدارة الأمريكية "المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر المروّعة ضد المدنيين وضد الأطفال والنساء في غزة، وضد خيام النازحين تحديداً".

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المواصي ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن شن هجمات على هذه المنطقة التي تمتد لمسافة 12 كلم على طول ساحل البحر المتوسط بين مدينتي دير البلح شمالاً ورفح جنوباً، ما تسبب في مجازر مروعة سقط فيها مئات، بين شهداء وجرحى من الأطفال والنساء، رغم تصنيفه لها "منطقة آمنة" ودفعه سكان غزة للهجرة إليها قسراً.

فقد أدى قصف جوي استهدف خيام نازحين بمواصي خان يونس، في 13 يوليو/تموز الماضي، إلى استشهاد 90 فلسطينياً وإصابة 300 آخرين، بينهم عشرات الأطفال والنساء، وفق وزارة الصحة في غزة.