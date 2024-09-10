سياسة
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بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية الأردنية رقم 20
فُتحت صناديق الاقتراع أمام ناخبي الأردن عند الساعة السابعة صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، لاختيار ممثليهم للمجلس النيابي رقم 20، إذ يتنافس فيه ألف و623 مرشحاً ضمن 197 قائمة محلية وعامة على مقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) وعددها 138 مقعداً.
بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية الأردنية رقم 20
بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية بالأردن / صورة: Reuters
10 سبتمبر 2024

ويبلغ عدد الناخبين في الأردن 5 ملايين و80 ألفاً و858، بينهم مليونان و394 ألفاً و390 من الذكور بنسبة 47.13%، ومليونان و686 ألفاً و468 من الإناث بنسبة 52.87%.

وتُجرى الانتخابات وفق قانون جديد خصَّص للأحزاب 41 مقعداً من أصل 138 في استحقاق 2024. وتنقسم قوائم المرشحين في الانتخابات إلى قوائم عن دائرة عامة، وهي مخصصة للأحزاب وعدد مقاعدها 41، ويجري التصويت على المرشحين فيها على مستوى المملكة كلها.

بالإضافة إلى قوائم محلية عن 18 دائرة، ويمكن لمرشحي الأحزاب والمستقلين الترشح عبرها، ويجري التصويت على المرشحين فيها على مستوى الدائرة فقط.

يُذكر أن البرلمان في الأردن ينقسم إلى شقّين، هما: مجلس الأعيان (يعيّنه الملك)، ومجلس النواب (منتخب). ويتألف مجلس الأعيان، بما فيه الرئيس، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب، ويعيّن الملك الأعضاء والرئيس مباشرة، وفق الدستور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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