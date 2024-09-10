وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الثلاثاء، على تليغرام إن ما لا يقل عن 15 مسيّرة أُسقطت حول موسكو. وذكر أنه جرى إرسال فِرق الطوارئ إلى عدة مواقع في المنطقة.

كما ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن مطاري دوموديدوفو وجوكوفو أُغلقا أمام حركة الطيران بعد تعليق أكثر من 30 رحلة داخلية ودولية في أثناء الهجوم بالمسيّرات.

من جهته، قال حاكم موسكو أندريه فوروبيوف، على تليغرام، إن هجمات الطائرات المسيّرة خلال الليل ألحقت أضراراً بما لا يقل عن مبنيَيْن سكنيَّين شاهقَين في موسكو، مما أدى إلى اشتعال النيران في عدة وحدات سكنية. وأضاف أن امرأة (46 عاماً) وطفلاً (9 سنوات) قُتلا وأُصيب آخرون في رامينسكوي.

وأفادت سلطات منطقة تولا، المجاورة لموسكو، بأن حطام مسيّرات سقط على منشأة للوقود والطاقة، لكن "العملية التكنولوجية" للمنشأة لم تتأثر.

أما جنوباً، فقد أسقطت الدفاعات الجوية أكثر من 60 طائرة مسيّرة فوق منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا، ومنطقة ليبيتسك، وفق ما أعلن مسؤولون محليون. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بالمنطقة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكريّاً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في شؤونها".