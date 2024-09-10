وقال شهود العيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدينة الخليل وعدة بلدات مجاورة جنوب الضفة، ودهم عدة منازل، موضحين أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 فلسطينيين على الأقل.

كما دهم جيش الاحتلال مدينة بيت لحم (جنوب)، وبلدة أرطاس القريبة من المدينة، واعتقل 3 فلسطينيين، فيما اقتحمت قوات إسرائيلية بلدات دير أبو مشعل وبيت ريما في محافظة رام الله، واعتقلت مواطنين اثنين، حسب مصادر محلية.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الفجر الأولى اليوم، اقتحامات لبلدات في محافظات جنين ونابلس قبل أن ينسحب في وقت لاحق، حسب شهود عيان.

في السياق، أخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، مقاسات منزلين في مدينة نابلس تمهيداً لهدمهما بعد أن أجرت عمليات حفر فيهما وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت الوكالة كذلك أن قوات الاحتلال أعاقت حركة تنقل المواطنين، شرق قلقيلية ونصبت حاجزاً عسكريّاً على مدخل قرية الفندق، واحتجزت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شاباً خلال اقتحامها بلدة بيت ريما غرب رام الله، ومواطناً من بلدة رمانة، غرب جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة. كما أفادت "وفا" بإصابة عدد من المواطنين، صباح اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية.

​​​​​​​وبموازاة حربه على غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، مما أسفر عن استشهاد 692 فلسطينيّاً وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وخلَّفت حرب إسرائيل على غزة -بدعم أمريكي- منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.​​​​​​​