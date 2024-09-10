وقال غارسيا، في منشور على منصة "إكس"، أمس الاثنين، إنه يندد "بشدة قتل المواطنة التركية-الأمريكية عائشة نور أيغي خلال مشاركتها في مظاهرة ضد الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع بالضفة الغربية".

وعبّر عن دعمه لمطالب عائلة عائشة نور بفتح تحقيق مستقل حول الحادث الذي وقع، الجمعة الماضي. وكانت العائلة طالبت في وقت سابق الإدارة الأمريكية بإجراء تحقيق مستقل بشأن ملابسات قتل ابنتهم، وتقديم المتورطين للعدالة، بعد تأكيد وسائل إعلام عبرية أن أحد الجنود الإسرائيليين "قتل عائشة نور ببندقيته".

ويوم الجمعة الماضي، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور، في أثناء مشاركتها بفاعلية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وأشار مدير مستشفى رفيديا فؤاد نافعة، إلى أن عائشة نور وصلت إلى المستشفى مصابة برصاص في الرأس وأُجريت عملية إنعاش لها، لكنها استُشهدت.

وأدانت عدة دول حول العالم تعمُّد جيش الاحتلال قتل الناشطة عائشة نور. وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن إسرائيل "تعمل لإسكات وترهيب كلّ من يهب لنجدة الفلسطينيين ويكافح ضد الإبادة التي تنفذها بحقهم".