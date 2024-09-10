وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: "أُصيب ضابط بجروح طفيفة نتيجة دهسه بواسطة مركبة من طراز Razor ATV على الحدود الإسرائيلية-المصرية، بينما كانت قوات الجيش الإسرائيلي تحاول وقف مهربي مخدرات في مكان الحادث هذا المساء".

وأضافت: "أطلق الجنود الإسرائيليون النار على الدراجة الرباعية التي انطلقت سريعاً نحوهم ولاذ سائقها بالفرار من مكان الحادث". وزادت: "يُجري جنود الجيش الإسرائيلي عمليات بحث عن المشتبه بهم الذين فروا من المنطقة".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين، في بيان مقتضب: "قبل وقت قصير، خلال نشاط عملياتي في منطقة الحدود المصرية، رصدت قوة من الجيش الإسرائيلي مركبة كانت مسرعة باتجاهها"، موضحاً أنه تجري مطاردة المشتبه بهم وتمشيط المنطقة، دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة 21:00 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات المصرية تعليق على الحادث، غير أن قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة نقلت عن مصدر مصري "رفيع المستوى"، لم تسمّه، نفيه صحة ما تداولته وسائل إعلام عبرية بشأن حادث إطلاق نار على الحدود المصرية-الإسرائيلية.

ووفق المصدر المصري، فإن "ما حدث هو تبادل إطلاق نار بين قوة من حرس الحدود الإسرائيلي ومجموعة من المهربين في صحراء النقب".

وعلى فترات متقطعة، تشهد الحدود المصرية-الإسرائيلية حوادث "اشتباك مع مهربي مخدرات"، كان أبرزها إعلان الجيش المصري في يناير/كانون الثاني الماضي، مقتل شخص وتوقيف 6 آخرين إثر "إحباط عملية تهريب مخدرات" جنوب معبر "العوجة" على الحدود مع إسرائيل.