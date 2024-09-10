وقال المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، في بيان: "نجحت الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيين) في إسقاط طائرة أمريكية (نوع MQ9)، وذلك في أثناء قيامها بأعمال عدائية تجسسية وقتالية في أجواء محافظة صعدة". وأضاف سريع أن "هذه الطائرة هي الثانية التي تنجح دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال 72 ساعة، والتاسعة التي يجري إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لمعركة طوفان الأقصى".

وكانت جماعة الحوثي، أعلنت السبت أيضاً، إسقاط مسيّرة أمريكية من نوع MQ9 "في أثناء قيامها بأعمال عدائية" بأجواء محافظة مأرب وسط اليمن.

وفي وقت سابق من فجر اليوم الثلاثاء، قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان على منصة إكس: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير منظومتين صاروخيتين تابعتين لجماعة الحوثي، ومركبة دعم في مناطق سيطرتها (لم يذكرها)".

وأضافت سنتكوم: "كما جرى تدمير مسيّرة تابعة للحوثيين في منطقة البحر الأحمر"، مشيرة إلى أن "هذه الأنظمة كانت تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف (حارس الازدهار) والسفن التجارية في المنطقة". واعتبرت أنه "يجري اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً".

وتضامناً مع غزة يستهدف الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بصواريخ ومسيّرات، سفن شحن مرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، كما يهاجمون أهدافاً داخل إسرائيل.

وردّاً على مهاجمة الحوثيين سفن شحن، يشنّ تحالف تقوده الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري، غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للجماعة" في مناطق مختلفة من اليمن. ومع تدخل واشنطن ولندن أعلنت جماعة الحوثي في يناير/كانون الثاني الماضي أنها باتت تعتبر جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.