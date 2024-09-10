فقد أدان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الثلاثاء، وقال في بيان، "أدين بشدة الغارات الجوية المميتة التي شنتها إسرائيل اليوم على منطقة مكتظة بالسكان، في منطقة إنسانية حددتها إسرائيل في خان يونس، حيث كان النازحون يحتمون".

كما اعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي خلال مؤتمر صحافي مشترك في لندن مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء أن الغارة الإسرائيلية "الصادمة" تظهر الحاجة إلى وقف إطلاق النار، وقال: "نحن نلتقي في لحظة حرجة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، والوفيات الصادمة في خان يونس صباح هذا اليوم تعزز الحاجة الماسة إلى وقف النار هذا".

وأدانت النرويج المجزرة، وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في منشور على منصة إكس، الثلاثاء، إن جميع الأطراف ملزمة بحماية المدنيين، ودعا إلى عدم انتهاك القانون الإنساني الدولي.

كما أدانت وزارة الخارجية التركية بأشد العبارات قتل إسرائيل عشرات الفلسطينيين باستهداف خيام المدنيين بمنطقة يفترض أنها "آمنة" في مدينة خان يونس.

من جهتها قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان الثلاثاء: "ندين استهداف مواصي خان يونس في اعتداء جديد لسلسلة متكررة من الانتهاكات لآلة الحرب الإسرائيلية على المدنيين العزّل".

ونددت فلسطين، بالمجزرة واعتبرتها انعكاساً للفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير، وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان إن "المجزرة البشعة تصعيد لحرب الإبادة الجماعية والتهجير باعتبارها سلسلة لا تتوقف من المجازر، وبوصفها سياسة إسرائيلية رسمية تمعن في تحويل كامل قطاع غزة إلى أرض خالية لا تصلح للحياة البشرية".

قنابل أمريكية

وفي السياق، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن طائرات حربية إسرائيلية ألقت 3 قنابل "MK-84" أمريكية الصنع على مواصي خان يونس، ما تسبب في دفن نحو 20 خيمة نازحين ومن بداخلها.

وأضاف المرصد أن المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد النازحين في خيام بالية ضمن المنطقة التي أعلنها "إنسانية" في "مواصي خان يونس" جنوبي قطاع غزة، دليل إضافي على أن الصمت الدولي على جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين منذ 11 شهراً، وعدم إبداء مواقف مناسبة مع جرائم القتل الجماعية، يشجعان إسرائيل على ارتكاب مزيد من هذه الجرائم.

وأشار إلى أن واشنطن شريكة في جريمة مواصي خان يونس كونها تزود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة والقنابل المدمرة، ونبّه إلى أن هذه المجزرة تأتي بعد شهر من المجزرة الدامية التي ارتكبها جيش الاحتلال عندما قصف مدرسة "التابعين" في مدينة غزة، وقتل أكثر من 100 فلسطيني.

وفجر الثلاثاء، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني بغزة، استشهاد 40 فلسطينيّاً وإصابة 60 آخرين في المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد خيام نازحين في منطقة المواصي. وأوضح أنه "في المنطقة المستهدفة أكثر من 200 خيمة وقد تضرر جراء القصف ما بين 20 و40 خيمة بشكل كامل".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت نحو 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.​​​​​​​