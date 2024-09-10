وأعلنت الحكومة الفيتنامية اليوم الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا الإعصار ارتفعت إلى 63 قتيلاً و40 مفقوداً، بينما قالت هيئة الإغاثة من الكوارث الطبيعية في تقرير، إن الفيضانات والانهيارات الأرضية التي خلّفها الإعصار أسفرت أيضاً عن إصابة 752 شخصاً آخرين.

وتسبب الإعصار ياغي أيضاً في انهيار جسور وتدمير مصانع واقتلاع أسطح منازل وعديد من الأشجار.

ووصل منسوب مياه الفيضانات صباح اليوم، في بعض أنحاء مدينتي ين باي وتاي نغوين إلى أسطح المنازل المكونة من طابق واحد، فيما أُجْلي سكّان العاصمة هانوي بسبب الفيضانات.

وصنّف خبراء الأرصاد الجوية، إعصار ياغي الذي دخل البرّ الفيتنامي صباح السبت الماضي قرب هايفونغ قبل أن يضعف مساء الأحد، باعتباره أقوى إعصار يضرب شمال البلاد منذ 30 عاماً.