وقالت الخارجية التركية: "نُدين قتل إسرائيل عشرات الفلسطينيين المدنيين في الخيام التي يحتمون بها في ما يُسمى المنطقة الإنسانية، التي أعلنتها (إسرائيل) في خان يونس".

وأضافت أن "حكومة نتنياهو التي تمارس الإبادة ضد الفلسطينيين أضافت جريمة جديدة إلى جرائم الحرب التي ترتكبها". وأكدت الخارجية التركية أن مرتكبي هذه الجرائم سيحاسبون أمام القانون الدولي، مشددة على مواصلة الوقوف مع الفلسطينيين في نضالهم من أجل العدالة والحرية.

وفجر الثلاثاء، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني بغزة استشهاد 40 فلسطينيّاً وإصابة 60 آخرين في المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد خيام نازحين في منطقة المواصي. وأوضح أنه "في المنطقة المستهدفة أكثر من 200 خيمة، وقد تضرر جراء القصف ما بين 20 و40 خيمة بشكل كامل".