سياسة
2 دقيقة قراءة
إسرائيل تهاجم مواقع بلبنان.. وحزب الله ينعى أحد عناصره بالبقاع الغربي
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، هجوماً على عدة مناطق بلبنان، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، من بينهم عنصر بحزب الله.
إسرائيل تهاجم مواقع بلبنان.. وحزب الله ينعى أحد عناصره بالبقاع الغربي
إسرائيل تشن هجوماً على البقاع الغربي بطائرة مسيرة / صورة: AA
10 سبتمبر 2024

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ جو-أرض دراجة نارية على طريق باب مارع-صغبين في البقاع الغربي شرقي لبنان، وصودف مرور سيارة مدنية في أثناء الاستهداف.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان لاحق، أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، لم توضح مدى خطورة إصابتهما. كما نعى حزب الله مقتل أحد عناصره في غارة إسرائيلية على منطقة البقاع الغربي.

وفي وقت لاحق، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مدينة النبطية الجنوبية، فيما ذكر المتحدث باسم الجيش أن سلاح المدفعية هاجم أيضاً منطقة الناقورة (جنوب).

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يوميّاً عبر "الخط الأزرق" الحدودي الفاصل، مما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح، معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل -بدعم أمريكي- على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما خلّف أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us