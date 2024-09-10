وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ جو-أرض دراجة نارية على طريق باب مارع-صغبين في البقاع الغربي شرقي لبنان، وصودف مرور سيارة مدنية في أثناء الاستهداف.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان لاحق، أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، لم توضح مدى خطورة إصابتهما. كما نعى حزب الله مقتل أحد عناصره في غارة إسرائيلية على منطقة البقاع الغربي.

وفي وقت لاحق، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مدينة النبطية الجنوبية، فيما ذكر المتحدث باسم الجيش أن سلاح المدفعية هاجم أيضاً منطقة الناقورة (جنوب).

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يوميّاً عبر "الخط الأزرق" الحدودي الفاصل، مما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح، معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل -بدعم أمريكي- على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما خلّف أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.