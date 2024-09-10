سياسة
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بلينكن يصف قتل عائشة نور بـ"غير مبرر" ويدعو جيش الاحتلال لـ"تغييرات أساسية"
وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، قتل الناشطة التركية-الأمريكية عائشة نور أزغي أيغي على يد جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة بـ"غير مبرر"، داعياً القوات الإسرائيلية لتغييرات أساسية في عملياتها.
بلينكن يصف قتل عائشة نور بـ"غير مبرر" ويدعو جيش الاحتلال لـ"تغييرات أساسية"
وزير الخارجية الأمريكي يدعو القوات الإسرائيلية لإجراء تغييرات في عملياتها بعد قتل الناشطة عائشة نور / صورة: Reuters
10 سبتمبر 2024

وصرح بلينكن للصحفيين في العاصمة لندن أن مقتل الناشطة عائشة نور "غير مبرر"، مضيفاً: "في رأينا أن قوات الأمن الإسرائيلية تحتاج إلى القيام ببعض التغييرات الأساسية في كيفية تنفيذ عملياتها في الضفة الغربية، بما يشمل تغييرات لقواعد الاشتباك لديها".

ويوم الجمعة الماضي، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة التركية-الأمريكية عائشة نور، في أثناء مشاركتها بفاعلية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار مدير مستشفى رفيديا في نابلس فؤاد نافعة، إلى أن عائشة نور وصلت إلى المستشفى مصابة برصاص في الرأس وأُجريت عملية إنعاش لها، لكنها استُشهدت.

وأدانت عدة دول حول العالم تعمُّد جيش الاحتلال قتل الناشطة عائشة نور. وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن إسرائيل "تعمل لإسكات وترهيب كلّ من يهب لنجدة الفلسطينيين ويكافح ضد الإبادة التي تنفذها بحقهم".

وأمس الاثنين، طالب عضو الكونغرس الأمريكي تشوي غارسيا، بفتح تحقيق مستقل حول تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي، قتل الناشطة التركية-الأمريكية عائشة نور أزغي أيغي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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