سياسة
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هيئة فلسطينية: 95 أسيرة بسجون الاحتلال يتعرضن للتنكيل والتعذيب الممنهج
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن 95 أسيرة يعشن واقعاً مريراً وصعباً داخل سجون الاحتلال، مشيرة إلى أن "الأسيرات في سجن الدامون الإسرائيلي يواجهن ظروفاً صعبة جراء تعرضهن للتنكيل والتعذيب الممنهج".
هيئة فلسطينية: 95 أسيرة بسجون الاحتلال يتعرضن للتنكيل والتعذيب الممنهج
هيئة شؤون الأسرى:  "الأسيرات يعشن في حالة عزلة وتفرد" داخل سجون الاحلال   / صورة: Reuters
10 سبتمبر 2024

وأكدت الهيئة في بيان أن "الأسيرات يعشن في حالة عزلة وتفرد، إذ يتعرضن لأقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، إضافة إلى عزلهن عن العالم الخارجي بسبب سحب أجهزة التلفاز والراديو، ومنع الصحف بكل أنواعها من الدخول إليهن".

وأوضحت أن "العقوبات التي فُرضت على المعتقلين منذ العدوان على قطاع غزة طالت الأسيرات بكل تفاصيلها ووحشيتها، ومن أبرزها تقليل كميات الطعام إلى أقل من الحد الأدنى، وإغلاق الكانتينا (المتجر)، ومنع زيارات الأهل، والنقص في الملابس والأغطية ومواد التنظيف، إضافة إلى تحديد ساعات الفورة والاستحمام".

وأضاف البيان: "تمارس إدارة السجون الضرب والتعذيب بحق أسيرات (سجن) الدامون، وتتعمد تقييد أيديهن وأرجلهن وتعصيب أعينهن بشكل وحشي خلال استجوابهن أو خروجهن إلى العيادة أو لزيارة المحامي".

وأشار البيان إلى أن عدد الأسيرات داخل سجون الاحتلال بلغ 95 أسيرة، بينهن 82 أسيرة من الضفة الغربية المحتلة، و5 من القدس المحتلة، و6 من الداخل المحتل (إسرائيل)، وأسيرتان من غزة عُرفت هوياتهن، مؤكداً أن أغلبية الأسيرات اعتُقلن بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وصدر بحقهن أوامر اعتقال إداري (من دون محاكمة).

​​​​​​​ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تحدثت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن تردي الأوضاع في السجون الإسرائيلية، ولا سيما في "سدي تيمان" سيئ الصيت جنوب إسرائيل.

ويتجاوز عدد الأسرى في سجون إسرائيل 9 آلاف و900، بما لا يشمل معتقلي غزة كافة الموجودين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.​​​​​​​

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومسنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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