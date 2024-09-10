سياسة
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إعلام عبري: إطلاق 45 صاروخاً من لبنان.. وغالانت يتحدث عن التحرك نحو الشمال
أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، برصد إطلاق 45 صاروخاً من لبنان تجاه الجليل الغربي، بينما دوّت صفارات الإنذار في مستوطنات قريبة من الحدود مع لبنان.
إعلام عبري: إطلاق 45 صاروخاً من لبنان.. وغالانت يتحدث عن التحرك نحو الشمال
دخان يتصاعد من موقع غارة إسرائيلية استهدفت قرية كفركلا جنوبي لبنان / صورة: AFP
10 سبتمبر 2024

وكشفت القناة 12 العبرية (خاصة) أنه "رُصد إطلاق نحو 40 قذيفة باتجاه الجليل الغربي ومنطقة ميرون من دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار"، مشيرة إلى انطلاق صفارات الإنذار في 10 بلدات شمالي إسرائيل، بينها يعارا وغورين وأداميت وعرب العرامشة وميرون.

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، في ختام تمرين لجيش الاحتلال يحاكي القتال البري على الأراضي اللبنانية، إن الجيش ينقل ثقل عمله إلى الشمال على الجبهة اللبنانية، مع اقتراب استكمال مهماته في قطاع غزة.

وأضاف غالانت وفق ما ذكرت القناة 12 العبرية: "نحن نحرك مركز الثقل نحو الشمال (جنوب لبنان) مع اقتراب استكمال المهام في الجنوب (غزة)"، متابعاً: "لدينا مهمة في الشمال لم تنفذ، وهي تغيير الوضع الأمني ​​وإعادة السكان (المستوطنين القريبين من حدود لبنان) إلى منازلهم".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص وإصابة 12 آخرين، بغارات شنتها طائرات إسرائيلية على عدة بلدات جنوب وشرق البلاد، بينما أفادت وكالة أنباء لبنان الرسمية بأن "غارة إسرائيلية من مسيرة استهدفت وسط ساحة بلدة حولا".

وأضافت الوكالة: "أغار الطيران الحربي بثلاثة صواريخ استهدفت منطقة تسمى فلوات تقع بين بلدات جويا، وادي جيلو ومحرونة جنوبي لبنان".

وكانت إسرائيل طلبت من سكان العديد من المستوطنات الحدودية مع جنوب لبنان، مغادرتها في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك عقب تبادل القصف على طرفي الحدود مع "حزب الله" والمستمر منذ ذلك الحين.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله" مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الحدودي الفاصل؛ ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنّها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما خلّف قرابة 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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