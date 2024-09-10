وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "وصول شهيدة برصاص الاحتلال إلى مستشفى الإسراء بطولكرم"، بينما أعلنت في بيان سابق "وصول شهيد برصاص الاحتلال إلى مستشفى طولكرم الحكومي".

وفي بيان سابق قالت الوزارة: "10 إصابات وصلت إلى مستشفيي الإسراء وطولكرم الحكومي، جراء عدوان الاحتلال في طولكرم". وأشارت إلى أن "جميع الإصابات بين طفيفة ومتوسطة".

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت في بيان: "تعاملنا مع 5 إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال المستمر لمدينة طولكرم"، وأشار البيان إلى أن "من بين المصابين مسعف متطوع في الجمعية".

كما أعلنت الجمعية في بيان لاحق أن طواقمها نقلت إلى المستشفى في طولكرم "إصابة بالرصاص الحي في الركبة لشاب"، وذكرت في بيان منفصل أن "قوات الاحتلال اقتحمت مركز إسعاف الهلال الأحمر في طولكرم بعد محاصرته والطلب من الطواقم الخروج منه"، وأعلنت في بيان لاحق، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مسعفين اثنين من داخل مركز إسعاف طولكرم".

واقتحمت قوات خاصة إسرائيلية مدينة طولكرم، بحسب شهود عيان الذين أكدوا أن تعزيزات وجرافات عسكرية وصلت المدينة، وحاصرت مستشفى "ثابت ثابت" الحكومي، وأن اشتباكات مسلحة اندلعت مع مقاتلين فلسطينيين.

وشرع جيش الاحتلال بمحاصرة مخيم طولكرم وسط غطاء جوي من مسيّرات إسرائيلية، ونشر قناصته على عدد من البنايات، وتناقل الفلسطينيون مقاطع فيديو للاقتحام، وظهر في أحدها آلية عسكرية تطلب من المواطنين إغلاق محالهم التجارية والتوجه إلى المنازل.

وفجر الجمعة، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مدينتي طولكرم وجنين ومخيميهما بعد عملية عسكرية استمرت نحو 10 أيام، لكنه أعلن في بيان لاحقاً أن العملية في جنين ما زالت متواصلة "حتى تحقيق أهدافها".

وبموازاة حربه على غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن استشهاد 694 فلسطينياً وإصابة نحو 5 آلاف و700، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.​​​​​​​

وبدعم أمريكي مطلق، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على غزة، أسفرت عن نحو 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.