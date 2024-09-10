سياسة
2 دقيقة قراءة
بمشاركة نحو 32%.. إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس النواب الأردني
أُغلقت صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس النواب بالأردن، مساء اليوم الثلاثاء، بنسبة مشاركة بلغت 31.93%، إذ بلغت أعداد المصوتين عند قرار الإغلاق في الساعة السابعة (16:00 ت.غ)، مليوناً و622 ألفاً و514 ناخباً، من أصل 5 ملايين و80 ألفاً و858.
بمشاركة نحو 32%.. إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس النواب الأردني
إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس النواب الأردني وإعلان النتائج مباشرة / صورة: AA
10 سبتمبر 2024

ويتنافس ألف و623 مرشحاً ضمن 197 قائمة محلية وعامة على مقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) وعددها 138.

وتُجرى الانتخابات وفق قانون جديد خصص للأحزاب 41 مقعداً من أصل 138 في استحقاق 2024. وتنقسم قوائم المرشحين في الانتخابات إلى قوائم عن دائرة عامة، وهي مخصصة للأحزاب، ويجري التصويت على المرشحين فيها على مستوى المملكة كلها.

كما تشمل قوائم محلية عن 18 دائرة، ويمكن لمرشحي الأحزاب والمستقلين الترشح عبرها، ويجري التصويت على المرشحين فيها على مستوى الدائرة فقط.

من جهته، قال رئيس هيئة انتخابات الأردن موسى المعايطة، خلال مؤتمر صحفي، إن الفرز سيبدأ مباشرة، وإعلان النتائج سيكون تباعاً عبر منصة إلكترونية خُصصت لذلك.

وأوضح أنه سيُبث جمع النتائج على الهواء مباشرة من جميع الدوائر عبر قنوات التليفزيون الرسمية، ثم ترسل المحاضر إلى الهيئة لتعلن بشكل رسمي، من دون أن يحدد توقيت لذلك.

وفي أبريل/نيسان الماضي دعا ملك الأردن عبد الله الثاني إلى إجراء الانتخابات النيابية للمجلس الـ20، وحددت الهيئة المستقلة للانتخابات العاشر من سبتمبر/أيلول 2024 موعداً لها.

وأجريت الانتخابات كاستحقاق دستوري بعد أن أكمل المجلس الحالي مدته، وعادة ما تكون خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب الحالي (في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل).

وينقسم البرلمان في الأردن إلى غرفتين، هما: مجلس الأعيان (يعيّنه الملك) ومجلس النواب (منتخب).

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us