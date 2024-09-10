وقالت الخارجية التركية عبر منصة إكس إن اللقاء مع بوريل جرى على هامش مشاركة فيدان في اجتماع وزراء الخارجية بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

كما أوضحت الوزارة أن الوزير فيدان التقى نظيريه السعودي فيصل بن فرحان، والتونسي محمد علي النفطي، كلاً على حدة، في القاهرة.

وقالت عبر منصة إكس: "التقى وزير خارجيتنا هاكان فيدان مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في القاهرة على هامش الاجتماع الـ162 لمجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية".

وذكرت الوزارة في منشور آخر أن فيدان التقى أيضاً وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي.

كما التقى وزير الخارجية التركي نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في القاهرة، على هامش أعمال الدورة 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، ألقى فيدان كلمة خلال مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية، وصف فيها مساعي إسرائيل لتغيير هوية مدينة القدس وانتهاك الوضع التاريخي القائم للمسجد الأقصى بأنها "جهود متهورة".

كما أكد وزير خارجية تركيا أن "من يدعمون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متواطئون معه في الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وأنهم سيخضعون للمحاسبة.

وانطلق اليوم الثلاثاء اجتماع وزاري عربي بالعاصمة المصرية القاهرة، لبحث وقف الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 11 شهراً، وشهد مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة انطلاق أعمال الدورة 162 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة اليمن التي خلفت موريتانيا، بحسب وكالة الأنباء المصرية (أ.ش.أ).

وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، في كلمة بثتها وسائل إعلام مصرية "مطلب وقف حرب غزة ليست مطلباً عربياً، بل مطلب عالمي"، وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "غير مستعد لإبرام اتفاق وقف إطلاق نار في القطاع"، مشدداً على أنه "لا مفر من وقف الحرب".

وشارك في الاجتماع وزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود، وعدد من الشخصيات الدولية البارزة، مثل وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار بغزة سيغريد كاغ، بحسب ما نقلته الوكالة المصرية أمس الاثنين.

ويبحث المجلس على مستوى وزراء الخارجية "سبل وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، وما تمارسه قوات الاحتلال جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 11 شهراً، التي أسفرت عن استشهاد وإصابة وفقدان أكثر من 145 ألف مدني فلسطيني"، بحسب جدول أعماله المعلن.