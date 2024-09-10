سياسة
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الرئيس الإيراني يصل إلى العراق في أول زيارة منذ توليه منصبه
وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
الرئيس الإيراني يصل إلى العراق في أول زيارة منذ توليه منصبه
تستمر زيارة الرئيس الإيراني إلى العراق لمدة 3 أيام (المصدر: إعلام إيراني) / Others
10 سبتمبر 2024

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن بزشكيان سيعقد في بغداد "اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين العراقيين ویوقع البَلدان وثائق التعاون والمذكرات الأمنية".

ونقلت "إرنا" عن السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق، قوله إن بزشكيان "سيتوجه إلى بغداد على رأس وفد رفيع المستوى تلبیة لدعوة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني".

وقال موقع الرئاسة الإيرانية إن الزيارة ستستمر 3 أيام، مشيراً إلى أن الرئيس الإيراني سيعقد، بالإضافة إلى الاجتماعات الرسمية، لقاءات مع إيرانيين في العراق ومع رجال أعمال، وسيزور النجف وكربلاء والبصرة.

والاثنين، أعلنت اللجنة العراقية-الإيرانية اكتمال الاستعدادات لزيارة بزشكيان إلى العراق، مؤكدة تجهيز المذكرات الثنائية لتوقيعها، وفق وكالة الأنباء الرسمية "واع". وتعد زيارة بزشكيان إلى العراق أول زيارة خارجية له منذ انتخابه في 28 يوليو/تموز الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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