واكتُشفت الآثار الجديدة في أوائل شهر يوليو/تموز من العام الجاري، في الموقع المعروف باسم "موقع حفريات الفقاريات تشوراكيرلر" على طول طريق جانكيري-يابراكلي، والذي كان على مدار 27 عاماً مركزاً لعمليات الحفريات المستمرة.

وبقيادة البروفيسورة آيلا سيفيم إرول من كلية اللغة والتاريخ والجغرافيا بجامعة أنقرة، اكتشف فريق البحث 4320 حفرية شبه كاملة من 43 نوعاً مختلفاً، بما في ذلك أسلاف الخيول والأفيال والزرافات والقطط ذات الأنياب الحادة وثعالب الماء والقنافد والدببة ومخلوقات تشبه الخنازير.

وأوضحت إيرول أن "تشوراكيرلر" موقع غني بحفريات الفقاريات، حيث يحتوي على بقايا هياكل عظمية لحيوانات صغيرة وكبيرة.

وقالت إرول "نحفر حالياً عظام الذراع والقدم العلوية لفيل. وعلى وجه التحديد، جرى الكشف عن عظم الذراع العلوية. هذا العام، وجدنا العديد من الهياكل العظمية للأفيال".

وأضافت: "يوجد نوعان مختلفان من أسلاف الأفيال في كوراكييرلر: أحدهما نوع أكبر من جنس "كونوبيلودون"، والآخر نوع أصغر من جنس "كورولوفودون". تنتمي عظمة الذراع العلوية التي وجدناها إلى نوع الفيل الأكبر".

ومع اقتراب موسم البحث من نهايته، أشارت إرول إلى أن التأريخ السابق للمنطقة يشير إلى أن عمرها يبلغ نحو 8 ملايين عام. ومع ذلك، تشير الأنواع المكتشفة حديثاً ذات السمات الأكثر بدائية إلى أن بعض العينات يعود تاريخها إلى 9 ملايين عام.