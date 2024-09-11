وفي مستهل المناظرة، تبادل المرشحان للبيت الأبيض المصافحة قبل أن يتجه كلّ منهما إلى أحد جانبي القاعة، حيث وقف خلف منصة في قاعة خلت من الجمهور ليبدأ المذيعان بطرح الأسئلة عليهما.

واعتبر ترمب أن نائبة الرئيس لا تملك برنامجاً اقتصادياً وكل ما فعلته هو أنّها نسخت برنامج الرئيس جو بايدن، قائلاً إن هاريس "ليس لديها خطة. لقد نسخت خطة بايدن التي هي عبارة عن أربع جمل.. أربع جمل تقول فقط: حسنا، سنحاول خفض الضرائب. ليس لديها خطة".

فيما أكدت هاريس خلال مناظرتها مع ترمب أنّ إدارة بايدن اضطرت إلى تنظيف "الفوضى" التي خلّفها الرئيس الجمهوري السابق، قائلةً: "لقد ترك لنا دونالد ترمب أسوأ بطالة منذ الكساد العظيم.. وأسوأ جائحة صحية منذ قرن، وأسوأ هجوم على ديموقراطيتنا منذ الحرب الأهلية، وما فعلناه هو تنظيف الفوضى التي خلّفها دونالد ترمب".

وفي السياق، اتهم ترمب منافسته هاريس بأنها "ماركسية، والجميع يعرف أنها ماركسية".

كما قالت هاريس إن ترمب نشر "شبكة من الأكاذيب" حول الإجهاض، معتبرة أنّ سياسته على هذا الصعيد "مهينة لنساء أمريكا".

وبعدما شدّدت على "أكاذيب" منافسها الجمهوري بشأن الإجهاض، أطلقت هاريس نداء قوياً سلّطت فيه الضوء على المعاناة التي تقاسيها النساء الأمريكيات نتيجة إلغاء حكم المحكمة العليا الذي كان يضمن الحقّ في الإجهاض في كل ولايات البلاد.

وقالت هاريس مخاطبة ترمب "لقد سافرتُ حول العالم بصفتي نائبة لرئيس الولايات المتحدة، وزعماء العالم يسخرون من دونالد ترمب. لقد تحدثتُ مع قادة عسكريين، عمل بعضهم معك، وقالوا إنّك عار".