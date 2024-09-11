سياسة
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مطالب أممية بمحاسبة قتلة عائشة نور.. وبايدن: يبدو حادثاً عرضياً
صرح مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن بلاده تتابع من كثب عمليات التحقيق التي يجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشأن قتل الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور أزغي أيغي في الضفة الغربية المحتلة.
مطالب أممية بمحاسبة قتلة عائشة نور.. وبايدن: يبدو حادثاً عرضياً
تشييع جثمان عائشة نور / صورة: AP
11 سبتمبر 2024

وأوضح كيربي في تصريح صحفي الثلاثاء، أن "الجيش الإسرائيلي أنهى تحقيقه الأول واعترف بأخطائه في مقتل عائشة نور وأحال التحقيق إلى المدعي العام العسكري".

وأضاف "هذه خطوة غير عادية للجيش الإسرائيلي. سنتابع عمليات التحقيق من كثب"، مشيراً إلى أن استشهاد عائشة نور "مقلق للغاية" وأضاف: "ما كان ينبغي قتل شخص بريء شارك في احتجاجات".

وذكر كيربي أنهم ينتظرون نتائج التحقيق الجنائي أولاً وكيفية محاسبة المسؤولين، بناء على ذلك سيقررون إن كانوا سيتخذون خطوة نحو إجراء تحقيق مستقل.

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء، أن مقتل الناشطة التركية-الأمريكية عائشة نور إزغي إيغي كان "حادثاً عرضياً على ما يبدو". وقال بايدن: "على ما يبدو كان حادثا ًعرضياً، لقد ارتدّت (الرصاصة) من الأرض وأصيبت (الناشطة) عرضاً"، في تصريح يأتي بعيد دعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجيش الإسرائيلي للقيام بـ"تغييرات جوهرية" بعد مقتل الشابة "غير المبرر"، وفق تعبيره.

وقالت عائلة الناشطة الأمريكية عائشة نور إزغي إيغي، الثلاثاء، إن البيت الأبيض وجو بايدن لم يتصلا بهم لتقديم التعازي. وأضافت، في تصريحات نقلتها صحيفة الغارديان البريطانية: "على مدى أربعة أيام، انتظرنا الرئيس بايدن أن يحمل الهاتف ويفعل الشيء الصحيح: أن يتصل بنا ويقدم تعازيه ويخبرنا أنه يأمر بإجراء تحقيق مستقل.. لكن لم يحدث"

كما ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون) أن الوزير لويد أوستن عبّر لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآآف غالانت الثلاثاء عن "القلق البالغ إزاء مسؤولية القوات الإسرائيلية عن الموت غير المبرر الذي حدث دون استفزازات" للناشطة الأمريكية. وقال البنتاغون -في بيان- إن أوستن "حث غالانت على إعادة النظر في قواعد الاشتباك التي يتبناها الجيش الإسرائيلي في أثناء العمليات بالضفة الغربية".

بدورها، أدانت الأمم المتحدة مقتل الناشطة عائشة نور أزغي أيغي برصاص الجيش الإسرائيلي، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن قتلها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريح الثلاثاء: "أدنّا مقتل الشابة عائشة نور وطالبنا بمحاسبة المسؤولين عن ذلك".

ورداً على سؤال حول تصريح إسرائيل أن حادثة قتل الناشطة "وقعت بالخطأ"، وتزايد العنف الإسرائيلي بالضفة الغربية رغم عدم وجود حركة حماس فيها، قال دوجاريك: "دعونا السلطات الإسرائيلية إلى التزام بالقانون الدولي".

والجمعة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور، في أثناء مشاركتها بفاعلية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس. وقال مدير مستشفى رفيديا بنابلس فؤاد نافعة، إن عائشة نور وصلت إلى المستشفى مصابة برصاص في الرأس حيث "أجريت عملية إنعاش لها، لكنها استشهدت".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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