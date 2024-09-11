وقال شهود عيان إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن منذ الخامسة فجر اليوم نحو 17 غارة استهدفت منطقة حرجية بين أطراف بلدات القليلة، والشعيتية، وزبقين في القطاع الغربي جنوب لبنان.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية رصدت مساء الثلاثاء تحليق مسيّرة إسرائيلية "درون كود كابتر" فوق أطراف مدينة بنت جبيل، بالتزامن مع رشقات أسلحة رشاشة أطلقتها حامية موقع إسرائيلي في تلة الراهب باتجاه بلدتي عيتا الشعب وراميا.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، قصف موقع لإنتاج الأسلحة ومركز قيادة ومبانٍ عسكرية تابعة لحزب الله في 4 مناطق بجنوب لبنان. وقال الجيش، في بيان عبر منصة "إكس"، إن مقاتلاته هاجمت بتوجيه من شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) موقعاً لإنتاج الأسلحة تابعاً لحزب الله في منطقة جويا (قضاء صور).

وتابع: "إضافة إلى ذلك، تعرض مركز قيادة ومبانٍ عسكرية تابعة للتنظيم لهجمات جوية في مناطق النبطية (قضاء النبطية)، والمنصوري (قضاء صور)، وكفركلا (قضاء مرجعيون)"، وأكد أنه رصد في الجليل الأعلى تسلل عدة طائرات مسيّرة قادمة من لبنان، مشيراً إلى "اعتراض بعضها ورصد سقوط الباقي في المنطقة القريبة من كيبوتس (مستوطنة) عميعاد دون وقوع إصابات".

من جانبه، قال حزب الله إن مقاتليه "استهدفوا ‏المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي، وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل الصهيونية ومخازنها اللوجستية في عميعاد ‏بأسراب من المسيّرات الانقضاضية".

وأضاف، في بيانات منفصلة، أنه استهدف "تموضعاً لجنود ‏العدو الإسرائيلي في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابه إصابةً مباشرة"، وأوضح أن مقاتليه استهدفوا "التجهيزات ‏التجسسية في موقع العباد الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي، إنه رصد نحو 45 صاروخاً أُطلقت من جنوب لبنان تجاه مستوطنات في شمال البلاد، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص وإصابة 12 آخرين، بغارات شنتها طائرات إسرائيلية على عدة بلدات جنوب وشرق لبنان.

تحذيرات من حرب شاملة

يأتي ذلك فيما نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي مطلع أن الإدارة الأمريكية حذرت إسرائيل من المبادرة لتصعيد واسع وحرب شاملة مع حزب الله في لبنان. وأشار المسؤول إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تؤيد إجراءات تل أبيب ضد حزب الله لكنها ترى أن عواقب حرب واسعة مع لبنان يجب أخذها بعين الاعتبار.

وأكد أن واشنطن أبدت مخاوف من أن يدفع فشل إبرام صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تل أبيب إلى شن حرب على حزب الله. وأضاف: "شعرنا طوال أغسطس/آب الماضي أن خطر الحرب مرتفع للغاية وحاولنا ترويج صفقة الرهائن لمنع ذلك".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يوميّاً عبر "الخط الأزرق" الحدودي الفاصل، ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح، معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما خلّف قرابة 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومُسنين.