سياسة
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هاريس تتحدى ترمب بمناظرة ثانية والأخير يحذر من زوال البلاد إذا انتُخبَت
تحدّت المرشّحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس منافسها الجمهوري دونالد ترمب بخوض مناظرة تلفزيونية ثانية بعد تلك التي جرت بينهما ليل الثلاثاء في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا عبر شبكة "إيه بي سي".
هاريس تتحدى ترمب بمناظرة ثانية والأخير يحذر من زوال البلاد إذا انتُخبَت
هاريس تتحدى ترامب بمناظرة رئاسية ثانية / صورة: AA
11 سبتمبر 2024

وقالت حملة هاريس في بيان انتقدت فيه أداء الرئيس السابق إنّ "نائبة الرئيس مستعدّة لمناظرة ثانية. هل دونالد ترمب مستعدّ؟".

من جانبه، حذر المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترمب من "زوال" إسرائيل و"نهاية" الولايات المتحدة إذا أصبحت منافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ترامب خلال مناظرته مع منافسته الديمقراطية مساء الثلاثاء إن هاريس "تكره إسرائيل، إذا أصبحت رئيسة، أعتقد أن إسرائيل لن تكون موجودة في غضون عامين.. إسرائيل ستزول".

وردت عليه هاريس بالقول إن اتهامها بكره إسرائيل "غير صحيح على الإطلاق" مذكرة بأنها دعمت إسرائيل طوال حياتها ومسيرتها المهنية.

كما اعتبر ترمب في المناظرة التي استمرت 90 دقيقة أن "انتخاب هاريس سيمثل نهاية للولايات المتحدة" وقال إنها ليست لديها خطة للنهوض بالاقتصاد الأمريكي.

وقبل 56 يوماً على الانتخابات، شكلت المناظرة فرصة نادرة لكل من المرشحين لمحاولة ترجيح كفته فيما تظهر استطلاعات الرأي منافسة محمومة جداً.

وشكلت المناظرة كذلك فرصة لهاريس لتقديم نفسها لعدد أكبر من الناخبين بعدما انضمت إلى السباق منذ أقل من ثمانية أسابيع عندما انسحب بايدن البالغ 81 عاماً بشكل مباغت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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