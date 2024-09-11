وقالت حملة هاريس في بيان انتقدت فيه أداء الرئيس السابق إنّ "نائبة الرئيس مستعدّة لمناظرة ثانية. هل دونالد ترمب مستعدّ؟".

من جانبه، حذر المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترمب من "زوال" إسرائيل و"نهاية" الولايات المتحدة إذا أصبحت منافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ترامب خلال مناظرته مع منافسته الديمقراطية مساء الثلاثاء إن هاريس "تكره إسرائيل، إذا أصبحت رئيسة، أعتقد أن إسرائيل لن تكون موجودة في غضون عامين.. إسرائيل ستزول".

وردت عليه هاريس بالقول إن اتهامها بكره إسرائيل "غير صحيح على الإطلاق" مذكرة بأنها دعمت إسرائيل طوال حياتها ومسيرتها المهنية.

كما اعتبر ترمب في المناظرة التي استمرت 90 دقيقة أن "انتخاب هاريس سيمثل نهاية للولايات المتحدة" وقال إنها ليست لديها خطة للنهوض بالاقتصاد الأمريكي.

وقبل 56 يوماً على الانتخابات، شكلت المناظرة فرصة نادرة لكل من المرشحين لمحاولة ترجيح كفته فيما تظهر استطلاعات الرأي منافسة محمومة جداً.

وشكلت المناظرة كذلك فرصة لهاريس لتقديم نفسها لعدد أكبر من الناخبين بعدما انضمت إلى السباق منذ أقل من ثمانية أسابيع عندما انسحب بايدن البالغ 81 عاماً بشكل مباغت.