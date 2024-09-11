وأعلنت الحكومة الفيتنامية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإعصار، إلى 141 شخصاً، محذرة من أن مياه السيول تتسبب في ارتفاع منسوب النهر الأحمر سريعاً، وتهدد بإغراق مناطق وسط العاصمة هانوي.

من جهتها، ذكرت هيئة إدارة الكوارث أن الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار ياغي تسببت في انهيارات أرضية وسيول هائلة في أنحاء شمال فيتنام، مما أودى بحياة 141 شخصاً وتسبب في فقد 59 آخرين، وألحقت أضرار جسيمة بالممتلكات وتعطلت الأعمال والصناعة.

وطلب بعض المدارس في هانوي من الطلاب البقاء في منازلهم لبقية الأسبوع بسبب المخاوف من الفيضانات، في حين أجلت السلطات آلاف السكان الذين يعيشون في المناطق المنخفضة، وفقاً لمصادر حكومية ووسائل إعلام رسمية.

وصنّف خبراء الأرصاد الجوية، إعصار ياغي الذي دخل البرّ الفيتنامي صباح السبت الماضي قرب هايفونغ قبل أن يضعف مساء الأحد، باعتباره أقوى إعصار يضرب شمال البلاد منذ 30 عاماً.