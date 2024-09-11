ونقلت القناة 13 العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن شخصاً قُتل في عملية الدهس عند مفترق بيت إيل شمال رام الله.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان أوليّ، إنه تلقّى بلاغاً "عن عملية دهس تخريبية بالقرب من مفرق غفعات أساف قرب رام الله حيث حُيِّد مُخرّب في المكان. وتعمل قوات الجيش على إغلاق طرقات في المنطقة"، فيما أفادت القناة 14 العبرية بأن "الفلسطيني سائق الشاحنة لم يقتل ونُقل إلى مستشفى في القدس".

من جانبها أفادت فرق الإسعاف الإسرائيلية، في بيان سابق، بأنها تقدّم العلاج إلى مصاب بجراح حرجة قرب رام الله. وحسب "نجمة داوود الحمراء"، فإنها تلقّت بلاغاً عن "شاحنة صهريج غاز، أصابت أحد المارة بالقرب من تقاطع الطرق جفعات أساف"، مشيرة إلى أنّ فريقها قدّم في المكان علاجاً إلى شاب، 20 عاماً، بحالة بالغة الخطورة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن سائق شاحنة غاز أسرع في اتجاه مجموعة من الإسرائيليين المستوطنين يقفون على محطة حافلات، وتم قتل منفذ العملية، بينما لم تتوفر رواية فلسطينية عن الحادث حتى الآن.

وشهد مفترق "جعفات أساف" عام 2018 عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيون ضد قوة إسرائيلية، أدت إلى مقتل جنديين، مما دفع جيش الاحتلال إلى تعزيز الإجراءات الأمنية بكاميرات مراقبة وقناصين بالمنطقة.