وقال جيش الاحتلال في تصريح مكتوب: "خلال الليلة الماضية، تحطمت مروحية ينشوف، تابعة لسلاح الجو، كانت تؤدي مهمة نقل جندي أُصيب لتلقي العلاج الطبي في مستشفى"، مشيراً إلى أن المروحية "تحطمت في منطقة رفح خلال هبوطها".

وأضاف: "بعد التحقيق الأولي، تبيّن أن التحطم لم ينتج عن نيران معادية. لا يزال التحقيق في سبب التحطم جارياً. ولم يطرأ تغيير على النشاطات العملياتية لسلاح الجو". ولفت إلى أنه "نتيجة تحطم المروحية قُتل اثنان من جنود الجيش الإسرائيلي، وجرى إبلاغ عائلتيهما، إذ لم يُسمح بعد بنشر اسميهما وسيُنشران لاحقاً".

وتابع جيش الاحتلال: "نتيجة الحادث، أُصيب سبعة جنود آخرين بجروح متفاوتة، ونُقلوا لتلقي العلاج في مستشفى مع إبلاغ عائلاتهم". وذكر أنه "بعد الحادث، أوعز قائد سلاح الجو تومر بار، بتشكيل لجنة تحقيق في هذا الموضوع لتقصي ملابسات الحادث".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلّفت نحو 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.